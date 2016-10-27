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市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 21:41 BJT

美国热股：福特汽车第三季获利下降逾50%，受召回和新车发布成本拖累

路透10月27日 - 福特汽车 周四公布第三季净利下降逾50%，因销量下滑、召回成本增加以及新皮卡的推出损及北美市场利润率。

福特汽车周三收报11.88美元，周四盘初下滑1.85%，报11.66美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)

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