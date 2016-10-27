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市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 23:54 BJT

南非汇市：兰特兑美元持稳，因全球风险意愿改善

路透约翰内斯堡10月27日 - 南非兰特兑美元周四持稳，因全球风险意愿改善，令兰特没有延续近期跌势。

1513 GMT，兰特兑美元 报13.8925兰特，离周三纽约收盘价13.8900不远，当日财长戈尔丹下调未来三年经济成长预估。

“全球风险意愿较昨日改善，可能对兰特带来支撑，”ETM Analytics市场分析师 Jana van Deventer称。

但南非经济成长疲弱、政治不确定性和信贷评级可能遭下调，均可能在未来数周给兰特带来压力。(完)

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