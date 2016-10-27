金属期市：期铜触及两周高位，因中国需求希望

* 预料未来数月中国铜进口上升

* 但中国冶炼厂预料进口更多铜精矿

* LME铜库存自9月底以来减少超过12%

路透伦敦10月27日 - 期铜周四触及两周高位，因市场聚焦在中国需求增强的可能性，但投机性活动在本周稍早急升后下降，这限制了期铜价格的升幅。

伦敦金属交易所(LME)期铜 收涨1.1%，报每吨4,790美元，盘中触及10月13日来最高4,797美元。本周迄今期铜上涨超过3%。

交易商称，本周铜价攀升，部份原因是中国投机性活动。但在郑州商品交易所将动力煤品种日内平今仓交易手续费翻番后，投机性活动下降。

今年全球铜需求预料为大约2,200万吨，中国需求占大约50%。预计未来数月中国铜进口将上升，因国内需求增加。

“大部份市场人士预计中国铜进口在8月和9月触及低位后将反弹，因国内铜市收紧，”花旗分析师David Wilson说。“但未来三至六个月铜价将保留在4,600-5,000美元区间内。”

中国精炼铜进口过去三个月下降，9月进口同比下跌31%，部份因为今年秘鲁矿场的铜精矿供应急升后，中国增产。

“需求稳定，导致中国报告的库存和没有报告的库存减少，”美银美林分析师Michael Widmer在报告中说。

“我们预计精炼铜进口有上升的空间，精炼铜进口在夏季触及数年低位。但话说回来，受助于铜精矿进口，中国精炼铜产出上升，将很可能令往中国的精炼铜付运受限。”

LME铜库存减少，也支撑铜价。LME铜库存自9月底以来减少超过12%，至331,450吨。

期锌 收高1%，报每吨2,363美元。期锡 下跌0.2%，报20,380美元。