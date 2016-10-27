芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因技术性买盘和豆粕急升

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透芝加哥10月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，交易商表示，技术性买盘，出口需求强劲和豆粕走坚提振大豆市场。
CBOT-11月大豆期货 收涨4-1/4美分，报蒲式耳10.14-1/4美元。
CBOT豆粕期货的涨幅在大豆市场最大，12月豆粕 收涨8.50美元，或2.7%，报每短吨327.60美元，因交易商出脱多头豆油/空头豆粕套利交易，销定利润。
止损买单被触动，因CBOT-12月豆粕 升穿200日移动均线切入位约320.40美元的技术阻力。
CBOT豆油下跌，因对全球植物油供应收紧的担忧提振大部份CBOT豆油合约在本周触及合约高位后，投资者获利了结。
美国农业部(USDA)表示，最新一周出口销售美国大豆204.54万吨，符合150-250万吨的市场预估区间。
USDA的日报系统报告，民间出口商销售12.9万吨美国大豆到未知的目的地，销售另外39.6万吨美国大豆到中国，全部在2016-17销售年度交付。
USDA报告，上周出口销售14.62万吨豆粕，低于市场预期。上周销售2.45万吨豆油，接近市场预估区间高端。
CBOT-12月豆油合约 收跌0.61美分，报35.11美分。
今日CBOT大豆预估成交量为336,328口，豆粕为181,506口，豆油为164,544口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍