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市场报道 | 2016年 10月 28日 星期五 05:15 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因技术性买盘和豆粕急升

路透芝加哥10月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，交易商表示，技术性买盘，出口需求强劲和豆粕走坚提振大豆市场。

CBOT-11月大豆期货 收涨4-1/4美分，报蒲式耳10.14-1/4美元。

CBOT豆粕期货的涨幅在大豆市场最大，12月豆粕 收涨8.50美元，或2.7%，报每短吨327.60美元，因交易商出脱多头豆油/空头豆粕套利交易，销定利润。

止损买单被触动，因CBOT-12月豆粕 升穿200日移动均线切入位约320.40美元的技术阻力。

CBOT豆油下跌，因对全球植物油供应收紧的担忧提振大部份CBOT豆油合约在本周触及合约高位后，投资者获利了结。

美国农业部(USDA)表示，最新一周出口销售美国大豆204.54万吨，符合150-250万吨的市场预估区间。

USDA的日报系统报告，民间出口商销售12.9万吨美国大豆到未知的目的地，销售另外39.6万吨美国大豆到中国，全部在2016-17销售年度交付。

USDA报告，上周出口销售14.62万吨豆粕，低于市场预期。上周销售2.45万吨豆油，接近市场预估区间高端。

CBOT-12月豆油合约 收跌0.61美分，报35.11美分。

今日CBOT大豆预估成交量为336,328口，豆粕为181,506口，豆油为164,544口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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