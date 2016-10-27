韩国数据：11月制造业景气判断指数下跌至74，为三个月低位

路透首尔10月28日 - 韩国央行周五公布的数据显示，11月韩国制造商对未来业务状况的信心降至三个月最低，因内需和外需持续疲弱。

韩国央行11月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)为74，10月为76。

在分项指数中，11月非制造业信心指数从10月的75降至74。

数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。