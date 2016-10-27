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市场报道 | 2016年 10月 28日 星期五 04:08 BJT

美股盘后：亚马逊公布业绩后股价下挫6%

路透10月27日 - 亚马逊 在周四盘后交易中下挫6%，之前该公司公布第三季业绩。

亚马逊公布，第三季营收增加29%，至327亿美元，每股盈利为0.52美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计其第三季营收为326.9亿美元，每股盈利为0.78美元。(完)

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