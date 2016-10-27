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市场报道 | 2016年 10月 28日 星期五 04:59 BJT

美股盘后：百度发布季度业绩后股价重挫4%

路透10月27日 - 中国互联网搜索巨头百度 周四在美股盘后公布季度业绩，股价急挫4%。

百度公布，第三季营收为182.53亿元人民币(27.37亿美元)，较上年同期下降0.7%。期内稀释后每ADS盈利为8.51元人民币(1.28美元)。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计百度第三季营收为183.2亿元，每股盈利为5.92元人民币。(完)

(编译 刘静；审校 李军)

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