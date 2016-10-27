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市场报道 | 2016年 10月 28日 星期五 05:28 BJT

加拿大股市：收升，因油价上涨提振能源股

路透多伦多10月27日 - 加拿大主要股指周四上涨，由能源股领升，因油价攀升和多家油气公司公布业绩，公债收益率上升也提振金融股上涨。

加拿大最大的油气公司Suncor Energy Inc 劲涨5.7%，此前公布好于预期的第三季盈利。

尽管Cenovus Energy Inc 公布季度亏损大于预期，且再次下调今年探勘支出和生产预估，但该公司股价上扬2.8%。

整体能源股攀升1.8%，因油价上涨。

金融股上升0.2%，受助于“全球公债收益率上升”，Manulife Asset Management的股市分析师Ian Scott说。

英国经济增长数据强劲，带动全球指标公债收益率攀升，因对英国央行减息的预期下降。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨26.19点，或0.18%，报14,833.75点。10大类股中有五种收高。(完)

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