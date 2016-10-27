澳新经济指标预测--10月28日-11月4日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月24日当周 10月28日(五) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 10月 -- +6.1% 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.0% 10月31日当周 10月31日(一) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 10月 -- 27.9% 企业活动指数 -- 42.4% 0030 澳洲民间部门信贷 9月 -- +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 2230 澳洲AIG制造业指数 10月 -- 49.8 11月1日(二) 0330 澳洲央行利率决定 11月 -- 1.5% 2245 新西兰HLFS失业率 第三季 -- 5.1% HLFS就业增长(较前季) -- +2.4% HLFS就业参与率 -- 69.7% 11月2日(三) 0030 澳洲建筑许可 9月 -- -1.8% 民间住宅建筑许可 -- -1.3% 2230 澳洲AIG服务业指数 10月 -- 48.9 11月3日(四) 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 9月 -- 逆差20.1 进口 -- 持平 出口 -- 持平 11月4日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 -- +0.4% 0030 澳洲零售贸易 第三季 -- +0.4% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 戴素萍)