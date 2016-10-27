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市场报道 | 2016年 10月 28日 星期五 06:22 BJT

《美国重要政经日程》--10月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 劳工部公布10月罢工数据

1230 - 商务部公布美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值

1230 - 劳工部公布第三季雇佣成本指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (翻译 张荻； 审校 戴素萍)

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