美国与加拿大经济指标预测--10月28日-11月4日****

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月24日当周 10月28日(五) 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +2.5% +1.4% 最终销售 +2.5% +2.6% 消费者支出 -- +4.3% GDP平减指数 +1.3% +2.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.6% +1.8% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +2.0% 1230 美国薪资 第三季 -- +0.6% 雇佣成本指数 +0.6% +0.6% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 10月终值 88.1 87.9 现况指数 105.5 105.5 预期指数 77.0 76.6 10月31日当周 10月31日(一) 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 9月 -- -0.5% (较上年同期) -- -1.3% 原材料价格(较前月) -- -0.7% (较上年同期) -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月) 9月 -- -0.1% 个人所得(较前月) +0.4% +0.2% 经调整后的个人支出(较前月) +0.4% 持平 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) -- +1.7% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.0% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 54.0 54.2 1430 美国达拉斯联储德州制造业活动指数 10月 -- 负3.7 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 9月 -- +1.6% 11月1日(二) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 8月 -- +0.5% 1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 50.3 1345 美国Markit制造业PMI 10月终值 -- 53.2 1400 美国建筑支出(较前月) 9月 +0.5% -0.7% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 51.5 51.5 投入物价分项指数 54.0 53.0 就业分项指数 -- 49.7 新订单分项指数 -- 55.1 1730 美国汽车销量年率(万辆) 10月 1,730 1,776 11月2日(三) 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 10月 增加16.3 增加15.4 1800 美联储联邦基金利率 -- 0.25-0.5% 11月3日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 10月 -- 44,324 1230 美国单位劳工成本 第三季初值 +2.5% +4.3% 非农业生产率 +1.3% -0.6% 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 10月终值 -- 54.8 综合PMI -- 54.9 1400 美国工厂订单(较前月) 9月 +0.5% +0.2% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- 持平 耐久财(耐用品)订单(较前月) 9月修正值 -- -0.1% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +0.7% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -1.2% 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 10月 56.0 57.1 企业活动分项指数 -- 60.3 就业分项指数 -- 57.2 新订单分项指数 -- 60.0 投入物价分项指数 -- 54.0 11月4日(五) 1230 美国非农就业岗位(万人) 10月 增加17.0 增加15.6 民间就业岗位(万人) 增加16.0 增加16.7 制造业就业岗位(万人) 减少0.1 减少1.3 政府部门就业岗位(万人) -- 减少1.1 失业率 4.9% 5.0% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.4 34.4 劳动力就业参与率 -- 62.9% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差420 逆差407 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 10月 -- 增加6.72 失业率 -- 7.0% 就业参与率 -- 65.7% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 -- 逆差19.4 出口(亿加元) -- 434.1 进口(亿加元) -- 453.5 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 10月 -- 68.1 经季节调整PMI -- 58.4 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 李爽)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍