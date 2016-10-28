金砖国家：10月27日股汇市收盘纵览

路透10月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月27日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.58%，报905.31点。

中国股市：沪综指小幅收跌，市场情绪稳定大盘重回窄幅震荡格局

中国汇市：人民币小幅收跌，成交大扩近五成因月末购汇旺盛且有机构倒量

香港股市：收低，中国9月工业企业利润增速大幅放缓打击人气

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巴西股市：涨至接近四年来最高位，受总统特梅尔将设法在国会中通过撙节举措的期望提振。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.66%，报64,249.504点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1535/55，上日收报3.1413/23。

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南非股市：下滑，受全球大宗商品卖盘打压。指标Top-40指数 收盘下跌0.93%，报44,591.05点；大盘综合指数 收盘下跌0.8%，报51,139.66点。

南非汇市：兰特兑美元持稳，因全球风险意愿改善

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印度股市：印度指标BSE指数终结两日跌势收高，NSE指数收复稍早跌幅，收盘持平，受助于金融股在下半个交易日反弹。BSE指数 收盘上涨0.29%，报27,915.9点；NSE指数 收盘持平，报8,615.25点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.86/66.87，上日收报66.83/66.84。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.32%，报992.67点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.13%，报516.1点。