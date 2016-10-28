金砖国家：10月27日股汇市收盘纵览

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透10月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月27日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.58%，报905.31点。
中国股市：沪综指小幅收跌，市场情绪稳定大盘重回窄幅震荡格局
中国汇市：人民币小幅收跌，成交大扩近五成因月末购汇旺盛且有机构倒量
香港股市：收低，中国9月工业企业利润增速大幅放缓打击人气
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巴西股市：涨至接近四年来最高位，受总统特梅尔将设法在国会中通过撙节举措的期望提振。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.66%，报64,249.504点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1535/55，上日收报3.1413/23。
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南非股市：下滑，受全球大宗商品卖盘打压。指标Top-40指数 收盘下跌0.93%，报44,591.05点；大盘综合指数 收盘下跌0.8%，报51,139.66点。
南非汇市：兰特兑美元持稳，因全球风险意愿改善
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印度股市：印度指标BSE指数终结两日跌势收高，NSE指数收复稍早跌幅，收盘持平，受助于金融股在下半个交易日反弹。BSE指数 收盘上涨0.29%，报27,915.9点；NSE指数 收盘持平，报8,615.25点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.86/66.87，上日收报66.83/66.84。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.32%，报992.67点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.13%，报516.1点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.33%，报62.703；卢布兑欧元 升值0.36%，报68.38。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583