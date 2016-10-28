《中国报摘》--中国证券报10月28日

* 头版头条:

--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议，于10月24日至27日在北京举行。全会号召，全党同志紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面深入贯彻本次全会精神，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定不移维护党中央权威和党中央集中统一领导。

* 其他:

--分析人士认为，随着货币政策关注点向防风险、去杠杆的倾斜，需要以适度牺牲流动性稳定性及抬高市场利率水平为代价。往后看，年底影响流动性的季节性因素较多，资金外流压力仍大，流动性难免再现短时波动，“紧日子”还难言到头，市场机构仍需加强流动性管理。

--上海证券交易所副理事长张冬科表示，继续坚持上交所作为蓝筹股市场的特点，要吸引各个行业的龙头、各个行业的蓝筹股登陆上交所，同时还要吸引新经济企业到上交所上市融资，并欢迎优质企业到上交所发行公司债。

--中央财经领导小组办公室副主任韩俊表示，目前普惠金融是中国金融体系的短板，最突出表现为正规金融机构在农村地区还远远不能够满足农户、农村小微企业和贫困人群的金融服务需求。

--全国城市地价动态监测系统数据显示，今年第三季度全国一线城市和部分热点城市住宅地价仍处于高速增长态势，大部分二三线城市地价变化表现平稳，市场分化明显。