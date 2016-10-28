《中国报摘》--中国证券报10月28日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议，于10月24日至27日在北京举行。全会号召，全党同志紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面深入贯彻本次全会精神，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定不移维护党中央权威和党中央集中统一领导。
* 其他:
--分析人士认为，随着货币政策关注点向防风险、去杠杆的倾斜，需要以适度牺牲流动性稳定性及抬高市场利率水平为代价。往后看，年底影响流动性的季节性因素较多，资金外流压力仍大，流动性难免再现短时波动，“紧日子”还难言到头，市场机构仍需加强流动性管理。
--上海证券交易所副理事长张冬科表示，继续坚持上交所作为蓝筹股市场的特点，要吸引各个行业的龙头、各个行业的蓝筹股登陆上交所，同时还要吸引新经济企业到上交所上市融资，并欢迎优质企业到上交所发行公司债。
--中央财经领导小组办公室副主任韩俊表示，目前普惠金融是中国金融体系的短板，最突出表现为正规金融机构在农村地区还远远不能够满足农户、农村小微企业和贫困人群的金融服务需求。
--全国城市地价动态监测系统数据显示，今年第三季度全国一线城市和部分热点城市住宅地价仍处于高速增长态势，大部分二三线城市地价变化表现平稳，市场分化明显。
--中国平安 发布三季报，前三季度实现净利润565.08亿元人民币，同比增长17.1%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583