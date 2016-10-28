《香港报摘》--经济日报10月28日

**头版头条**

--政府昨公布《香港2030+：跨越2030年的规划远景与策略》谘询内容，预计由现时直至2040年左右，本港土地供应出现1,200公顷短缺，当中200公顷为住宅地，须透过发展新界北及东大屿都会两区，最少可增逾24万伙住宅。

**其他**

--万科 第三季纯利按年大增45%至29.1亿元人民币，投资界认为业绩符合预期，万科表现持续稳健，尚未解决的股权之争仍为其最大隐忧。

--中国电影市场增长放缓，刚上任邵氏兄弟 主席的黎瑞刚形容，让“泡沫”静下来是好事情；他并指邵氏兄弟将借助TVB 及股东华人文化（CMC）的资源及经验，明年将推出8部电影及3套以TVB旗下IP为蓝本的电视剧集，投资额达到10亿元人民币。

--深交所策划国际部副总监刘辅忠接受彭博访问时指出，深、港两地交易所现时每个周末均就深港通进行联调测试，料在11月初已具备开通条件。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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