《香港报摘》--经济日报10月28日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**头版头条**
--政府昨公布《香港2030+：跨越2030年的规划远景与策略》谘询内容，预计由现时直至2040年左右，本港土地供应出现1,200公顷短缺，当中200公顷为住宅地，须透过发展新界北及东大屿都会两区，最少可增逾24万伙住宅。
**其他**
--万科 第三季纯利按年大增45%至29.1亿元人民币，投资界认为业绩符合预期，万科表现持续稳健，尚未解决的股权之争仍为其最大隐忧。
--中国电影市场增长放缓，刚上任邵氏兄弟 主席的黎瑞刚形容，让“泡沫”静下来是好事情；他并指邵氏兄弟将借助TVB 及股东华人文化（CMC）的资源及经验，明年将推出8部电影及3套以TVB旗下IP为蓝本的电视剧集，投资额达到10亿元人民币。
--深交所策划国际部副总监刘辅忠接受彭博访问时指出，深、港两地交易所现时每个周末均就深港通进行联调测试，料在11月初已具备开通条件。（完）
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583