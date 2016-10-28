《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月28日

*工商时报：

--友达 第三季获利超出市场预期，单季大赚46.16亿台币、前三季本业获利也转亏为盈。友达董事长彭双浪表示，面板产业迎来暖冬，第四季需求畅旺，营收不会比第三季差，期望全年获利，要力拚连续四年获利。

--地价税将于下月开征，财政部统计，自用住宅平均每户要比去年多缴404台币，至于六都地价税全面上扬，平均涨幅约三成，以台北市每户增加近1,300元最伤荷包，台中市增加不到200台币，为六都中最低。

*经济日报：

--金管会检查局长吴桂茂昨日接受立委黄国昌质询时，首度证实，今年5月已将四家帮客户办理一条龙服务投资TRF(目标可赎回远期契约)的银行，移送检调侦查。

--新政府两岸关系急冻，两岸金融三会的召开也受波及，府院高层透露，两岸金融三会今年大概无法召开，据了解，金管会方面日前也透过管道试探，对方至今未回覆。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。