《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月28日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
*工商时报：
--友达 第三季获利超出市场预期，单季大赚46.16亿台币、前三季本业获利也转亏为盈。友达董事长彭双浪表示，面板产业迎来暖冬，第四季需求畅旺，营收不会比第三季差，期望全年获利，要力拚连续四年获利。
--地价税将于下月开征，财政部统计，自用住宅平均每户要比去年多缴404台币，至于六都地价税全面上扬，平均涨幅约三成，以台北市每户增加近1,300元最伤荷包，台中市增加不到200台币，为六都中最低。
*经济日报：
--金管会检查局长吴桂茂昨日接受立委黄国昌质询时，首度证实，今年5月已将四家帮客户办理一条龙服务投资TRF(目标可赎回远期契约)的银行，移送检调侦查。
--新政府两岸关系急冻，两岸金融三会的召开也受波及，府院高层透露，两岸金融三会今年大概无法召开，据了解，金管会方面日前也透过管道试探，对方至今未回覆。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 乔艳红)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583