英国数据：10月消费者信心下降，因英镑暴跌抬高物价--调查

路透伦敦10月28日 - 据周五的两项调查，10月英国消费者乐观程度转而下降，因英镑暴跌开始损及可支配收入，这将引发对未来支出增长强度的担忧。

自6月公投脱欧以来，英国经济的表现强于大部分预测，这在很大程度上要归功于强劲的消费支出。

但英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四警告称，这并不意味着明年能够避开经济放缓。

市场研究公司GfK称，自脱欧公投以来，消费者信心首度出现下降。10月GfK消费者信心指数从9月的负1降到负3。8月时为负7。

“尽管利率和通胀率持续低落，令利好因素继续下去，但英镑暴跌激起有关明年物价上涨将严重影响英国生活标准的疑虑，”GfK分析师Joe Staton说道。

调查公司YouGov进行的一项类似调查显示，消费者信心降至7月以来最低，家庭对其财务状况的看法为2014年12月以来最糟。

“英镑闪电崩跌以及对硬脱欧的担忧，均造成影响...对于英国家庭而言，2017年势将充满挑战，”经济咨询公司Cebr总监Scott Corfe说道。Cebr为YouGov提供分析报告。

自公投以来，英镑兑美元已下跌近20%。英国9月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.0%，许多分析师称通胀或将在明年底前达到3%。

但就业市场强劲以及相对较低的通胀，应能在不远的将来扶助开支；GFK指出，与一年前相比，家庭更愿意进行大件采购。

GfK代表欧盟执委会在10月1-15日对2,001人进行了调查。YouGov的调查于10月的前三周进行。(完)