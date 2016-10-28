英国数据：10月消费者信心下降，因英镑暴跌抬高物价--调查

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透伦敦10月28日 - 据周五的两项调查，10月英国消费者乐观程度转而下降，因英镑暴跌开始损及可支配收入，这将引发对未来支出增长强度的担忧。
自6月公投脱欧以来，英国经济的表现强于大部分预测，这在很大程度上要归功于强劲的消费支出。
但英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四警告称，这并不意味着明年能够避开经济放缓。
市场研究公司GfK称，自脱欧公投以来，消费者信心首度出现下降。10月GfK消费者信心指数从9月的负1降到负3。8月时为负7。
“尽管利率和通胀率持续低落，令利好因素继续下去，但英镑暴跌激起有关明年物价上涨将严重影响英国生活标准的疑虑，”GfK分析师Joe Staton说道。
调查公司YouGov进行的一项类似调查显示，消费者信心降至7月以来最低，家庭对其财务状况的看法为2014年12月以来最糟。
“英镑闪电崩跌以及对硬脱欧的担忧，均造成影响...对于英国家庭而言，2017年势将充满挑战，”经济咨询公司Cebr总监Scott Corfe说道。Cebr为YouGov提供分析报告。
自公投以来，英镑兑美元已下跌近20%。英国9月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.0%，许多分析师称通胀或将在明年底前达到3%。
但就业市场强劲以及相对较低的通胀，应能在不远的将来扶助开支；GFK指出，与一年前相比，家庭更愿意进行大件采购。
GfK代表欧盟执委会在10月1-15日对2,001人进行了调查。YouGov的调查于10月的前三周进行。(完)
(编译 王琛；审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
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