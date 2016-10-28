《中国重要政经日程》--10月28日-12月13日

*--中央宣传部举行新闻发布会，中央纪律检查委员会、中央组织部、中央宣传部介绍中国共产党十八届六中全会情况，并答记者问。

--国家信息中心于上午9：30召开《“一带一路”大数据报告（2016）》新书发布会。

--“两岸和平发展论坛”在北京举行，至3日，由两岸多个民间团体主办。