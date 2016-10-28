《香港报摘》--信报10月28日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**头版头条**
--内地官员及官媒连日出口术护盘但仍然难阻人民币跌势，离岸人民币（CNH）兑美元昨日跌穿6.79关口，再创本港离岸价2010年有纪录以来新低，逼近内地官媒形容的6.8关“新铁底”。
**其他**
--香港著名艺人吴君如以及其男友、著名导演陈可辛合共持有欢喜传媒 1.43亿股股份，占股权5.61%，以昨日收市价2.33港元计算市值3.34亿港元。
--阿里巴巴 联同旗下蚂蚁金服日前入禀香港高等法院，控告一间本地公司蚂蚁金融集团侵犯其注册商标，并要求法庭颁令禁止该公司在日常业务上继续使用包括“蚂蚁”、“蚂蚁金服”、“ANT”、“ANT FINANCIAL”及“Mayijinrong”等影射及其他可能会引起混淆的字眼。
--辉立交易场资料显示，华润医药 暗盘价收报8.89港元，较招股价跌2.3%。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583