《香港报摘》--信报10月28日

**头版头条**

--内地官员及官媒连日出口术护盘但仍然难阻人民币跌势，离岸人民币（CNH）兑美元昨日跌穿6.79关口，再创本港离岸价2010年有纪录以来新低，逼近内地官媒形容的6.8关“新铁底”。

**其他**

--香港著名艺人吴君如以及其男友、著名导演陈可辛合共持有欢喜传媒 1.43亿股股份，占股权5.61%，以昨日收市价2.33港元计算市值3.34亿港元。

--阿里巴巴 联同旗下蚂蚁金服日前入禀香港高等法院，控告一间本地公司蚂蚁金融集团侵犯其注册商标，并要求法庭颁令禁止该公司在日常业务上继续使用包括“蚂蚁”、“蚂蚁金服”、“ANT”、“ANT FINANCIAL”及“Mayijinrong”等影射及其他可能会引起混淆的字眼。

--辉立交易场资料显示，华润医药 暗盘价收报8.89港元，较招股价跌2.3%。（完）

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