更新版 2-台湾数据：景气回温三季度GDP创一年半高位，央行利率料按兵不动

* 第三季经济成长率2.06%创一年半高位

* 消费和投资表现优于预期

* 央行料维持重贴现率不变在1.375% (新增分析师评论和细节)

路透台北10月28日 - 消费和投资等内需表现较佳，带动台湾第三季经济成长率加快至2.06%，创下一年半以来高位，显示景气持续回稳。但分析师认为，景气复苏脚步并不算快，预计央行短期内不会升息。

台湾经济成长率的前高是2015年首季的成长4.04%。主计总处表示，全球景气成长步调仍缓，大陆供应链自主化政策排挤效应仍在，不过半导体市况转佳，行动装置推陈出新，带动出口升温。

〞可以说经济是延续上一季，持续稳定的回温中，〞主计总处简任视察黄伟杰表示。

路透此前调查13位金融机构，原本预估第三季经济成长率概估值料为成长1.80%，较第二季成长0.70%增速，因第三季出口表现回温。

星展银行分析师马铁英指出，“经济产出缺口还是负数，也没有通膨压力，目前也只有电子业反弹，而且不知道能不能持续下去，我想央行会采谨慎的立场。〞

她预估，台湾央行可能从现在到明年第四季为止，都不会调整重贴现率目前1.375%的水准。至于今年的经济成长率应可保持在1%以上，明年可能上修到2%的水准。

群益投顾总经分析师林雨全也表示，台湾前一阵子刚结束降息循环，今年不可能立即升息，还要观察美国年底是否升息及后续台湾经济复苏情况而定，毕竟台湾景气灯号刚转为绿灯，太快升息反而会打压景气表现。

台湾央行9月底已停止降息循环因应经济景气好转，目前重贴现率在1.375%。

主计总处8月间曾调高今年经济成长率1.22%，但对下半年景气看法仅为微幅好转，下半年的出口也仅略微上修，仍欠缺明显成长动能。

**内需表现优于预期**

主计总处科长游敏君透露，民间消费主要是车市走强，新车的挂牌数多，而油品的销售价格有跌但量有增，且第三季行动电话新品上市热销，使得零售业营业额扣除物价上涨后，从连二季负成长率后转正。

不过，陆客来台人数减少，统计第三季的陆客旅台人次大减28.4%，其他国家虽有上升，但整体人次也减3.13%。

台湾9月景气对策信号续呈绿灯，综合判断分数减少2分至23分。不过景气领先、同时指标均呈现上升走势，显示景气持续回温。

主计总处称，在输出的部分，三角贸易毛利下滑，影响了服务输出的表现。输出和输入相减后，国外净需求对经济成长负贡献0.35个百分点。