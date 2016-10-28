国际油市：油价下滑，对OPEC能否协调减产的疑虑犹存

交易员表示，对于石油输出国组织(OPEC)是否能让其成员国与非OPEC产油国特别是俄罗斯就大幅减产团结一致，外界存在很大疑虑。

“鉴于伊拉克和伊朗都表示出于各种原因他们将不参与减产，而俄罗斯仅同意冻产而非减产，团结各方促使协议达成的责任就落到了沙特的头上，”新加坡券商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称。

“鉴于OPEC似乎半数成员国都希望获得豁免，11月30日会议(要得出结果)突然间看起来相当遥远，”他补充说。(完)

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