版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 08:55 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月28日

**上海证券报**

--中国武汉票据交易中心今日上线运营。公司董事长方敏称，这是全国第二家获批、首家上线运营的区域性票据交易中心，将通过电子化交易手段提高票据交易效率，降低企业融资成本。

--Wind数据统计显示，截至目前债券型基金分红总额为196.18亿元人民币，创历史新高。

**东方早报**

--中国核电 今年前三季度实现净利润37.61亿元，同比增长9.21%。截至9月末，证金公司持有公司股份7,180万股，较半年报时增加约4,442万股。

**金融时报**

--日前国家发改委公布2015年企业债券信用评级机构评价结果，中诚信国际荣获第一。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐