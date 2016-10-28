《中国报摘》--其他报纸重要消息10月28日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**上海证券报**
--中国武汉票据交易中心今日上线运营。公司董事长方敏称，这是全国第二家获批、首家上线运营的区域性票据交易中心，将通过电子化交易手段提高票据交易效率，降低企业融资成本。
--Wind数据统计显示，截至目前债券型基金分红总额为196.18亿元人民币，创历史新高。
**东方早报**
--中国核电 今年前三季度实现净利润37.61亿元，同比增长9.21%。截至9月末，证金公司持有公司股份7,180万股，较半年报时增加约4,442万股。
**金融时报**
--日前国家发改委公布2015年企业债券信用评级机构评价结果，中诚信国际荣获第一。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583