《香港报摘》--其他报纸重要消息10月28日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**明报**
--将于11月中旬上市的澳门夜场股陆庆娱乐 找来韩国著名男团BigBang成员之中年纪最小的胜利（原名李昇炫）作为基础投资者，以40万美元认购股份，成为首家在港上市新股染上“韩星概念”。
--香港零售市道低迷，过去居高不下的商场租金终需“跪低”。谢瑞麟 副主席兼首席策略暨财务官伍绮琴透露，集团上半年港澳店舖租金开支按年减少14.4%，现时洽谈新租约的租金跌幅平均为15%，个别商场续租租金更录高单位数跌幅。
**星岛日报**
--中国人寿 公布，联同母公司国寿集团及旗下财产险公司成立合营企业，总计出资120.1亿元人民币，投资医疗健康及相关领域项目，经营范围包括股权投资、投资管理及资产管理。
--华南城 公布，获联席主席兼执行董事郑松兴通知，与深交所上市公司中洲控股 就建议转让共约18.57亿股签订意向书，代价每股1.8元至2.2港元，交易完成后中洲控股将持有华南城约23.2%股份，成最大单一股东。
**苹果日报**
--土地注册处资料显示，华人置业 于港岛干德道55号豪宅新盘璈珀一个车位以480万港元易手，贵绝全港。
--安踏 旗下品牌产品明年第二季订货会已于上月结束，按批发价值计算的定单金额按年录得中单位数的升幅。
**东方日报**
--港股沽空额按日增逾两成，当中盈富基金 的沽空比率由周三约27.24%飙至昨日约42.62%。
--财务汇报局拟改革为上市公司核数师的独立监管机构，该局主席潘祖明预计，明年上半年政府将向立法会提交修订条例草案。财汇局行政总裁卫皓民指，近期与香港会计师公会现任会长张頴娴会面，对方表态支持草案。
**文汇报**
--星展香港署理投资总监（北亚区）李振豪称，近期人民币下跌与美元强势有关。美汇指数因加息临近，日前曾升穿99点，若希拉里当选美国总统，美汇指数很有可能升至100点水平。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583