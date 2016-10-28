《香港报摘》--其他报纸重要消息10月28日

**明报**

--将于11月中旬上市的澳门夜场股陆庆娱乐 找来韩国著名男团BigBang成员之中年纪最小的胜利（原名李昇炫）作为基础投资者，以40万美元认购股份，成为首家在港上市新股染上“韩星概念”。

--香港零售市道低迷，过去居高不下的商场租金终需“跪低”。谢瑞麟 副主席兼首席策略暨财务官伍绮琴透露，集团上半年港澳店舖租金开支按年减少14.4%，现时洽谈新租约的租金跌幅平均为15%，个别商场续租租金更录高单位数跌幅。

**星岛日报**

--中国人寿 公布，联同母公司国寿集团及旗下财产险公司成立合营企业，总计出资120.1亿元人民币，投资医疗健康及相关领域项目，经营范围包括股权投资、投资管理及资产管理。

--华南城 公布，获联席主席兼执行董事郑松兴通知，与深交所上市公司中洲控股 就建议转让共约18.57亿股签订意向书，代价每股1.8元至2.2港元，交易完成后中洲控股将持有华南城约23.2%股份，成最大单一股东。

**苹果日报**

--土地注册处资料显示，华人置业 于港岛干德道55号豪宅新盘璈珀一个车位以480万港元易手，贵绝全港。

--安踏 旗下品牌产品明年第二季订货会已于上月结束，按批发价值计算的定单金额按年录得中单位数的升幅。

**东方日报**

--港股沽空额按日增逾两成，当中盈富基金 的沽空比率由周三约27.24%飙至昨日约42.62%。

--财务汇报局拟改革为上市公司核数师的独立监管机构，该局主席潘祖明预计，明年上半年政府将向立法会提交修订条例草案。财汇局行政总裁卫皓民指，近期与香港会计师公会现任会长张頴娴会面，对方表态支持草案。

**文汇报**

--星展香港署理投资总监（北亚区）李振豪称，近期人民币下跌与美元强势有关。美汇指数因加息临近，日前曾升穿99点，若希拉里当选美国总统，美汇指数很有可能升至100点水平。（完）

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