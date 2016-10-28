《全球汇市》美元兑日圆持坚，投资者静候美国经济成长数据

美元兑瑞典克朗 最新报9.0776，周四曾升至9.0890，为2009年3月初以来最高位 。 欧元兑美元 小升0.1%至1.0901，本周至今上涨0.2%。 美元指数 升至98.929，本周稍早曾触及近九个月高点99.119，周线可能上升0.2% 。 英镑兑美元 涨0.1%至1.2169，本周交投震荡，可能录得0.5%的跌幅。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0899 1.0894 +0.05 +0.36 1.0860 美元/日圆 105.24 105.28 -0.04 -12.52 120.30 欧元/日圆 114.72 114.71 +0.01 -12.07 130.47 美元/瑞郎 0.9932 0.9931 +0.01 -0.86 1.0018 英镑/美元 1.2174 1.2161 +0.11 -17.40 1.4738 美元/加元 1.3382 1.3385 -0.02 -3.30 1.3839 美元/离岸人民币 6.7957 6.7949 +0.01 +3.47 6.5680 澳元/美元 0.7587 0.7588 -0.01 +4.29 0.7275 新西兰元/美元 0.7122 0.7120 +0.03 +4.35 0.6825 澳元/日圆 79.850 79.870 -0.03 -8.87 87.620 新西兰元/日圆 74.940 74.960 -0.03 -8.59 81.980 英镑/日圆 128.16 128.00 +0.12 -27.68 177.22 澳元/新西兰元 1.0651 1.0650 +0.01 -0.12 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张荻/王琛/李爽/王兴亚；审校 戴素萍/杜明霞/龚芳)