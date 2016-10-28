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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 09:12 BJT

《全球汇市》美元兑日圆持坚，投资者静候美国经济成长数据

美元兑瑞典克朗 最新报9.0776，周四曾升至9.0890，为2009年3月初以来最高位
。
    
    欧元兑美元 小升0.1%至1.0901，本周至今上涨0.2%。
    
    美元指数 升至98.929，本周稍早曾触及近九个月高点99.119，周线可能上升0.2%
。
    
    英镑兑美元 涨0.1%至1.2169，本周交投震荡，可能录得0.5%的跌幅。
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0899  1.0894  +0.05  +0.36  1.0860
    美元/日圆            105.24  105.28  -0.04 -12.52  120.30
    欧元/日圆         114.72  114.71  +0.01 -12.07  130.47
    美元/瑞郎            0.9932  0.9931  +0.01  -0.86  1.0018
    英镑/美元            1.2174  1.2161  +0.11 -17.40  1.4738
    美元/加元            1.3382  1.3385  -0.02  -3.30  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7957  6.7949  +0.01  +3.47  6.5680
    澳元/美元            0.7587  0.7588  -0.01  +4.29  0.7275
    新西兰元/美元        0.7122  0.7120  +0.03  +4.35  0.6825
    澳元/日圆         79.850  79.870  -0.03  -8.87  87.620
    新西兰元/日圆     74.940  74.960  -0.03  -8.59  81.980
    英镑/日圆         128.16  128.00  +0.12 -27.68  177.22
    澳元/新西兰元     1.0651  1.0650  +0.01  -0.12  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 张荻/王琛/李爽/王兴亚；审校 戴素萍/杜明霞/龚芳)

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