港报财经评论：外围暂时忧少瓣，好淡之间抉择难--信报10月28日

外围暂时忧少瓣 好淡之间抉择难/ 习广思

期指今天结算，淡友近日大举反扑，3天共推低恒指 2%。恒指昨天最多跌323点，幸而午后外围消息转佳，尾市跌幅收窄百点，力守23,000点，收报23,132点，跌193点。本月期指结算后，下周大市应该会好一点，若市场预期美国民主党希拉莉可顺利入主白宫，恒指于11月上旬仍有机会再上试24,000点。

恒指昨天午后自低位反弹逾百点，主要受两个因素推动，一是德银在欧洲开市前公布第三季业绩转亏为盈，且较市场预期为佳；二是瑞典央行议息后，宣布把负利率0.5厘维持至2018年初，将原初的日期再延后半年。有央妈未轻言收水，市场人士自然较安心。

投资界都视德银为「计时爆弹」、「欧洲版雷曼」， 但德银第三季在滙债及商品的炒卖业务成绩理想，以及努力削减成本之下，赚了2.56亿欧罗，比市场预期亏损3.94亿欧罗为佳。该行之前遭美国当局索偿140亿美元，引发市场担心其财务状况，拖累环球股市。观乎是次业绩表现，虽然不算标青，但起码可纾缓市场的「爆煲」忧虑。德银截至9月底时流动储备为2000亿欧罗，应该不会如雷曼般脆弱，客户一抽资就出现流动性问题，一级资本比率为11.1%，较中期时的10.8%改善。

欧美银行于第三季均受惠债滙及商品的交易活动，盈利普遍不错，虽然盈利质素不算好好，不过有钱赚对稳定金融体系有利，银行乃百业之母，若经常搵朝唔得晚，金融市场必定震荡不绝。

此外，瑞典央行昨天把负利率政策延至2018年，表明减息机率上升及有可进一步扩大宽松货币政策，因为通胀率一直未能达致2%的目标；该国最新通胀率只得1.1%。央行之间的政策很多时都要互动，人家松了，你不能太紧，瑞典央行讲明有可能再放水，欧央行能收水吗？美国联储局的货币政策能收得太紧吗？

美英德国债孳息昨天齐齐上扬，美国10年期国债孳息昨晚升至1.83厘，已进入1.8至1.9厘阻力区。在英国脱欧公投前3个月，债息曾在该10点子区上落，预料未来将有一番争持。

睇番投资银行对美债息的平均预测，明年次季末10年期债息只不过是1.93厘，与现水平只差10个基点，当中个别大行颇睇好长债。摩根士丹利近月预期明年初债息会见1厘；滙丰则预测明年债息只有1.37厘。对比平均数，两者的预测可能均偏低，这代表市场对经济及通胀的前景看法十分分歧。

本栏认为，暂时看不通时，不妨同时持有受惠债息上升及下跌的股份，前者包括银行及保险股，后者则是高息及地产股等，减少组合受债息上落的影响。

恒指及国指昨天下挫，不少板块获利回吐，近期表现亮丽的汽车股跌幅较大，内房股则见回稳。石油服务股反弹力度惊人，经周三大跌后，昨天早市继续遭到抛售，跌幅颇大，但在收市前已收复失地，收市时更大幅抽升，部分股份全日波幅超过一成。宏华 全日波幅12%，收市升7.5%；百勤油服 波幅9.3%，收市升7.7%；安东油田 波幅11.2%，收市升7.6%。

本栏曾指出，此板块在纽约的同类股份十分强劲，昨天这些股份拗腰大升，可见背后买盘十分犀利，炒复苏概念也，股价实在太低残了，情况就如此前濠赌股及高档消费股。

大市已从今年低位升了不少，还有多少空间呢？这是未来的风险之一，令资金有图利离场的念头。是新兴市场投资级别债息与高息债债息的息差表现，当两者收窄时，代表投资者对新兴市场的风险胃纳提升，新兴市场ETF（EEM）亦会随之上扬，目前息差已回落至2014年中的水平，还会再落吗？下一个要挑战的是2013年水平，接着是2010年，甚至是金融海啸前，当年两者息差低于20点子，现时则是300几点子，看淡者觉得现时已是割禾青的时候，看好者则发现还有颇大空间进一步改善。

好淡之间，你会如何选择呢？这正是投资者心里的最大疑问。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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