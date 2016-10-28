港报财经评论：争持两个月，恒指忌失23000--经济日报10月28日

争持两个月 恒指忌失23000/ 林瑞芬

10月为传统股灾月，幸至今未有大跌场面，结算过后，又是新的一页，港股上落争持都接近两个月，争持必有结果，时间或在11月。

踏入11月8日，就是美国白宫新主人揭晓之日，美股市场已预期民主党总统候选人希拉莉有望取得压倒性胜利；不过，最新选情又话有变，彭博调查所得，共和党总统候选人特朗普在关键「摇摆州」取得优势。这微妙的选情变化，会否影响市场预期，从而加添美股波动性，要密切留意。事关，标普500指数及道指上月失守50天綫之后一直低企其下，仍未化解顺势滑落的危险。投资者对11月市况仍要保持高度戒备，审慎为上！

中移动 昨终被淡友攻破90港元支持，低见88.6港元，收市跌1%至89.1港元，拖累大市急回。若中移动确认失守90港元，未能重返其上，85港元将是下一关键支持参考。恒指 昨收报23,132点，跌0.8%，连续3日下跌，淡友欲压低指数结算之意图明显。只是，周三、周四大市交投偏低，虽有沽压，但不能就此分胜负，技术上，23,000至24,000上落争持状一日未变，无大方向可言，好友一日仍有反击之机会。当然，恒指如确认失守23,000，打消好友反击之力，将打醒十二分精神，迎接闷市变波动市的局面。

国指 昨收9,608点，跌0.9%，跌幅大于恒指，技术上，9,500至10,000为上落争持区，短綫无力挑战10,000关，宜死守9,500支持！

11月「深港通」将开车，但近周南来资金反而减少。据瑞信分析，可能与投资者预期人民币波动有关，在人民币持续贬值之下，迟早给央妈出手修正致短期回升，所以瑞信认为在更多投资者相信在近期人民币快速贬值之下，将更开放对海外投资的控制，在人民币经过近期的贬值之后修正阶段回升，将有机会重新增加资金流的盛况。

据兴业证券分析，人民币在第四季内，就存在季节性贬值压力较大。因为海外利润滙回使得投资收益流出在四季度季节性上升，而黄金周的出境旅游使得居民换滙需求在三至四季度季节性上升。在居民年度换滙额度的限制使得每年年初、年末是换滙需求季节性上升。近年，更因海外企业在国内的利润，随着国内的外商直接投资（FDI）存量不断增长而提升，而境外出境游本身也在处于升势中，这使得这些季节性波动的项目金额扩张较快。

另一方面，2011年之后，中国整体的资金流入开始放缓，这也使得这些季节性因素变得更明显。尤其是当中国整体资金由净流入变为净流出之后，这些季节性因素会放大滙率短期贬值的压力。只有在年中人民币贬值压力才相对小。人民币兑美元在跌穿6.70后，迅速跌抵6.80附近，是否可于短期止跌于此还是未知数。

人民币自10月以来累计贬值1.4%，是因为美元强势，要判断人民币走向，又要看回美滙指数的技术关键。

100左右为2015年来的高位阻力关键，若上破之，启示美元续强势爬升，人民币随之主动性贬值。

中金所研究院首席经济学家赵庆明假设，若美滙指数上试103附近高位，人民币滙率或将下试6.80关口。相反，若短期美滙确认再次受制于100阻力，将启示人民币月初以来的持续贬值压力稍稍得以纾缓。

美滙强势是否延续，则有很多因素需要观察。作为国际认可避险性仍强的美元，其变化一来为未来联储局加息步伐快慢影响滙价，二来，欧洲、日本央行会否继续出招量宽，英国脱欧进程所构成的不明朗，也对市场造成困扰。

就英国最新公布第三季GDP初值季环比增长0.5%，同比增长2.3%，均超过预期。即市英镑兑美元稍为反弹，美滙指数很大机会暂时受制100关口。（完）

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