中国货币市场：资金紧势稍缓但仍未至放松，公开市场连续净投放助力

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海10月28日 - 在中国央行公开市场连续净投放助力下，银行间市场周五资金紧 势稍缓，大行出资有所增加。不过即使是银行类机构，借入资金价格也还需要在加权基础上 加点，流动性仍是紧平衡。 交易员认为，按本周央行的表现来看，月末前流动性不至太紧绷，但预计也无法放松心 情安然度日。 上海一券商交易员称，“不会出现钱荒那种极端情况，但是总体估计就维持紧平衡吧， 不会像之前那么美好了。” 另外，机构此前为可交换债发行筹措资金已告一段落，也在一定程度上减轻了资金压力 。 北京一银行交易员补充说，与以往宽松时的加权价格甚至减点相比，今日借款以加权上 加点居多。本周MLF到期，央行并未续做，说明其可能并不愿意让流动性过于充裕，以“敲 打”市场，注意适当控制杠杆。 中国央行公开市场今日共进行1,950亿元人民币逆回购操作，据此计算，今日净投放1,1 50亿元；本周则为净投放5,950亿元，为一个月来最大单周净投放量。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.3152 2.2842 +3.10 七天 2.6016 2.6624 -6.08 14天 2.9221 3.0871 -16.50 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.4150 7.8900 -347.50 七天 3.1200 4.0450 -92.50 14天 2.9700 3.0000 -3.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.4000 2.3000 +10.00 七天 3.0000 3.0000 +0.00 14天 3.4300 3.3000 +13.00 Shibor 其中:隔夜 2.2540 2.2540 +0.00 七天 2.4150 2.4110 +0.40 三个月 2.8221 2.8207 +0.14 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583