中国货币市场：资金紧势稍缓但仍未至放松，公开市场连续净投放助力

路透上海10月28日 - 在中国央行公开市场连续净投放助力下，银行间市场周五资金紧 势稍缓，大行出资有所增加。不过即使是银行类机构，借入资金价格也还需要在加权基础上 加点，流动性仍是紧平衡。 交易员认为，按本周央行的表现来看，月末前流动性不至太紧绷，但预计也无法放松心 情安然度日。 上海一券商交易员称，“不会出现钱荒那种极端情况，但是总体估计就维持紧平衡吧， 不会像之前那么美好了。” 另外，机构此前为可交换债发行筹措资金已告一段落，也在一定程度上减轻了资金压力 。 北京一银行交易员补充说，与以往宽松时的加权价格甚至减点相比，今日借款以加权上 加点居多。本周MLF到期，央行并未续做，说明其可能并不愿意让流动性过于充裕，以“敲 打”市场，注意适当控制杠杆。 中国央行公开市场今日共进行1,950亿元人民币逆回购操作，据此计算，今日净投放1,1 50亿元；本周则为净投放5,950亿元，为一个月来最大单周净投放量。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.3152 2.2842 +3.10 七天 2.6016 2.6624 -6.08 14天 2.9221 3.0871 -16.50 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.4150 7.8900 -347.50 七天 3.1200 4.0450 -92.50 14天 2.9700 3.0000 -3.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.4000 2.3000 +10.00 七天 3.0000 3.0000 +0.00 14天 3.4300 3.3000 +13.00 Shibor 其中:隔夜 2.2540 2.2540 +0.00 七天 2.4150 2.4110 +0.40 三个月 2.8221 2.8207 +0.14 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)