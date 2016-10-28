版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 12:16 BJT

中国货币市场：资金紧势稍缓但仍未至放松，公开市场连续净投放助力

路透上海10月28日 - 在中国央行公开市场连续净投放助力下，银行间市场周五资金紧
势稍缓，大行出资有所增加。不过即使是银行类机构，借入资金价格也还需要在加权基础上
加点，流动性仍是紧平衡。
    
    交易员认为，按本周央行的表现来看，月末前流动性不至太紧绷，但预计也无法放松心
情安然度日。
    
    上海一券商交易员称，“不会出现钱荒那种极端情况，但是总体估计就维持紧平衡吧，
不会像之前那么美好了。”
    
    另外，机构此前为可交换债发行筹措资金已告一段落，也在一定程度上减轻了资金压力
。
    
    北京一银行交易员补充说，与以往宽松时的加权价格甚至减点相比，今日借款以加权上
加点居多。本周MLF到期，央行并未续做，说明其可能并不愿意让流动性过于充裕，以“敲
打”市场，注意适当控制杠杆。

    中国央行公开市场今日共进行1,950亿元人民币逆回购操作，据此计算，今日净投放1,1
50亿元；本周则为净投放5,950亿元，为一个月来最大单周净投放量。 
     
    以下为主要货币市场利率报价：      
 北京时间12:00                  今日(%)   上日(%)    变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                  
 其中:隔夜                        2.3152   2.2842        +3.10
                                                    
  七天                            2.6016   2.6624        -6.08
                                                    
 14天                             2.9221   3.0871       -16.50
                                                    
 上海证交所质押式回购利率                                     
 其中:隔夜                        4.4150   7.8900      -347.50
                                                    
  七天                            3.1200   4.0450       -92.50
                                                    
  14天                            2.9700   3.0000        -3.00
                                                    
 回购定盘利率                                                 
 其中:隔夜                        2.4000   2.3000       +10.00
                                                    
  七天                            3.0000   3.0000        +0.00
                                                    
  14天                            3.4300   3.3000       +13.00
                                                    
 Shibor                                                       
 其中:隔夜                        2.2540    2.2540       +0.00
                                                    
 七天                             2.4150    2.4110       +0.40
                                                    
 三个月                           2.8221    2.8207       +0.14
                                                    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐