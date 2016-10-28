港报社评：香港期望遇北京视角，特首人选非一厢情愿--明报10月28日

退休法官胡国兴宣布参加特首选举，特首选战于焉揭开序幕。坊间甫传出胡官参选，立即有消息说被认为热门参选人的财政司长曾俊华已经去信中央，表示会参选特首云云；行会、立会两会议员叶刘淑仪透露仍在部署参选特首，特首梁振英寻求连任则并非什么秘密，因此可以说特首选战终于开打了。市民虽然大多无机会参与选出特首，但是无损他们对谁将跑出的关注；审视回归以来历任3位特首的背景，或许有助市民了解相关情况。

从本港角度审视，对特首人选有一套要求。不过，政治现实是北京对特首人选有极大影响力，而北京的考虑和要求，或许与本港不尽一致。事实上，设若特首经由没有筛选机制的普选产生，相信与由1200人选出来的特首会不一样，无疑普选产生更能反映市民真正选择。只是基于政治现实，北京对特首人选的考虑当然要关注。

回归以来，有3人担任过特首职位，即是董建华、曾荫权和梁振英。首任特首须开拓新程，稳住大局，董建华以商界背景、参与港英行政局工作的经验，以无可质疑的爱国情操，获得中央信任，委以重任。虽然特区开局流年不利，遭逢亚洲金融风暴和SARS来袭等，导致经济下滑，又因为《基本法》23条立法而至社会动荡不安，使董建华在任8年后以脚痛为由离职，但是香港得以平稳回归，董建华仍然功不可没，他也践行了北京对首任特首的期望。

曾荫权接替董建华，当时北京想借助他的公务员背景，带领团队改善管治，修正董建华未获公务员队伍充分配合之弊。7年主政下来，未见曾荫权推动兴革之事，反而累积了各种深层次矛盾，特别是任内未按序开发土地，迄今社会仍然承受因而衍生的恶果。即使如此，曾荫权的背景在团结公务员、推动施政方面较董建华时期明显改善，这是不能抹煞的成绩。 梁振英与唐英年竞逐特首，本应是大热门的唐英年因为僭建与其他原因，意外堕马，梁振英以大冷门姿态抡元。按2012年时的香港景况，经济已经恢复，并无特别事态需要处理，主要就是内部施政和管理；北京对特首的期望，当时并未有特定情况需要因应。梁振英主政4年多之后，香港内外景况起了很大变化，从北京视角审视，或会影响其对特首人选的思考。

梁振英主政之后，积极推动房屋、扶贫等工作，取得一定成果；即使是最反对他、经常藉故攻击他的人，都未否定这一点。另外，这几年香港经济在全球不景气之中，保持平稳。即是说梁振英主政有成、经济良好，却处处碰壁，遭到反对甚至针对，现在他要面对社会上有组织的ABC（Anyone But CY）操作，意图不让他连任。梁振英的处境，与他的行事作风有关，缺乏亲和力。按正常情况，北京不应忽视梁振英失人和的事实，因为那会影响施政，不过若认为梁振英施政失误，例如2014年政改导致占领运动，使他在北京眼中失分，或许并非如此；因为设若梁振英是执行交付的任务，则政改失败反而有助增加北京对他的信任。诸如此类，相信有许多情况未为外界所知，难以判断梁振英的得失。

目前，北京对部分人推动自决、「港独」等做法，高度关注。这些力量怎么做、与外部势力是否有联系、特区政府如何应对、能否有效遏制等，相信已经列入北京处理香港事务的日程；情况对北京就特首人选的影响程度，值得观察。视角再拉开一点，把北京处理特首人选放在美国重返亚太的战略框架审视；未来数年，美国将把逾半军力调集亚太，对中国构成重重包围，中国周遭冲突热点有朝鲜半岛、钓鱼岛、台湾、南海甚至与印度争夺藏南地区等，难保会爆发军事冲突的可能。在这样的情况下，香港有「港独」扰攘，设若未来数年中国被迫卷入战争，届时香港会是怎样的状况？若北京把特首人选与此结合考虑，一点也不出奇。

上述大致情况，说明从香港内部或北京的综合审视，具备什么条件和能力的人更适合担任特首，本港和北京有不同期望和要求。种种情况，并非个别人独家专有，任何有兴趣参加特首选举的人，都可以据此选择应对，使自己处于有利位置。事态和事实说明，由于特首选举是小圈子选举，北京的意向起着决定性作用，若有志参选而忽视北京的视角，很难得到「北京的祝福」。

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