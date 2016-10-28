港报社评：法官参选特首，卖点亦是缺点--信报10月28日

明年三月的特首选举陆续有人表明心迹，退休法官胡国兴昨日正式宣布参选计划，新民党主席兼行政会议成员叶刘淑仪亦不再犹抱琵琶半遮脸，昨日出席电台节目时坦白承认有兴趣加入逐鹿，但最快要等待十二月选委会选举结果，视乎届时的委员分布才有最终决定。至于有消息称，财政司司长曾俊华已去信中央表示将会辞职竞逐特首，曾司长没承认但也没否认，相信很快就会有一个清晰的说法。

「胡国兴行政长官选举办公室」昨日举行记者会交代参选详情，胡官表示：「我决定参加行政长官选举，因为我觉得香港社会太撕裂，政治上陷入了一个困局。我做了大律师和法官几十年，对香港社会很了解，我有经验、有中立的判断，我做人的金科玉律就是公平公正、正直诚信、廉洁奉公。我想为香港作出贡献，为港人谋幸福。我认为梁振英先生不能照顾到香港整体利益以及消除港人的怨愤和社会的分化。我没有政治包袱，我认为我有能力纾缓各政党和团体之间的矛盾，为香港带来一个新的、健康的局面。」

司法背景无疑是胡国兴的最佳卖点，德高望重的法官形象予人一股清流的感觉，然而，卖点同时亦是缺点，社会各界难免会提出质疑：毫无行政经验的退休法官能够驾驭得了复杂多变的政治局势吗?

法官不得不根据人证物证判案，然而政治往往缺乏客观证据，也没有明文规定必须这样不准那样，更未必有案例可援，中立的判断反而有机会堕入进退维谷的死胡同，甚至坏了大事。所罗门王在两名争夺婴儿的妇人面前，由于缺乏证据，根本无法判断谁是谁非，他说把婴儿砍开，一人分一半，结果一个妇人同意这样做，另一妇人宁愿放弃争夺，于是所罗门王决定，把完整的婴儿交给反对砍开的那一个，因为她才是真正的母亲。这样的办案手法彻头彻尾违反法官应有的公平公正原则，但这是突破常规的政治智慧。胡国兴假如当选特首，他有能力展现这种看似野蛮、却又符合人伦的政治智慧吗？请记住，所罗门王要是活于今天，必定有示威者要求几乎杀婴的他下台谢罪，化解危机需要的是另一种政治智慧。

叶刘淑仪昨日谈到胡官，给予的评价是没有利益轇轕，参选的话在诚信方面有好处；他的法治经验强，但在管理、行政和处理社会问题，包括经济、教育、房屋上的经验可说是「零」；而且法官应独立，与中央没有来往，中央能否与他合作，他能否得到中央信任，对参选特首亦是很重要的因素。

叶刘之言，虽然难免有「贬低对手」的「利益冲突」之嫌，但总的来说仍算中肯。行政经验之匮乏，或者可以依靠政务司司长之类的高级公务员团队从旁辅助，一旦触及中央的信任问题，则显得十分微妙。胡国兴昨日也承认自己的「三无状态」：无人站台、没有班底、中央对他的参选无回应。既然如此，胡官能否跨得过选委会的提名门槛（一百五十张提名票）始终是悬念；如果泛民阵营的选委齐力送他入闸，中央又怎样看待，且还有另一可能性是，若曾俊华稍后举手参选，ABC（Anyone but CY）之间将互相争票，情况十分耐人寻味。

「香港当前面对最核心的问题就是政改方面的分歧与争拗，这问题我们一定要在未来五年内解决，我相信我会比起其他参选人更有条件和能力成为港人之间和中港之间的桥梁。」胡国兴如是说。

重启政改是胡官的重点政纲，同样地，一向政治中立的法官如何在各党各派的政治诉求之间凝聚共识，使得立法会之内有三分之二票数支持？今时今日的政治闷局，莫说两极拉锯，即使是民主派阵营之内，也四分五裂碎片化，最流行的一句话是「你不代表我」。刚过去的立法会选举，中间派全军覆没，反映政治中立失去市场。

胡国兴已经表明了参选意愿，那么在接下来的几个月时间，必须具体而微地说服大家，他为何是可以兼得中央和香港人信任的特首。

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