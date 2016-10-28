港报社评：特首选掀战幔，3基本条件分高下--经济日报10月28日

退休法官胡国兴昨宣布参选特首，掀开选战序幕，或令有意参选者早下决定，让市民有更多时间了解他们的理念与政纲，尤其本港政经千头万绪，正须他们展示如何带领香港脱困。

未来特首必须符合3个基本条件，即中央信任、港人接受、有能力。惟现时距离明年3月26日的特首选举，只余约5个月时间，究竟有甚么人参选？是否真正有竞争？参选人是否可符合上述3个条件？市民盼能及早了解，惟各有意参选者暂仍未愿正式表态。

事态昨终有突破，胡国兴率先宣布参加明年特首选举，相信能令市民多了信心，明年特首选举是有真正竞争，提升特首的认受性。另一意义是胡国兴宣布参选，若能令其他有意者早下决心、并尽快提出政纲，可令市民能有更多时间了解各人的条件、施政理念与方略，并提出疑问、作出比较，从而对香港未来多添一点信心。

下任特首必须得到中央信任、市民接受，是不言而喻的，因若不能两者兼具，根本没法施政，香港大局没有好转的最基本因素。能力方面，亦同样重要，市民期望了解参选人能否、如何处理深深困扰本港的各种政经问题。

政治方面，特首是港人与中央的桥梁，他将如何在一国两制框架下，既维护国家利益，又顾及港人利益及核心价值，加强中港关系？

对内，香港社会严重撕裂是不争事实，参选人将如何团结大多数？如何弥补而不是加剧撕裂？如何避免行政立法关系进一步恶化？以扭转内消耗、空转的恶性循环。

经济方面，香港作为国际金融中心，未来特首须思量如何巩固及强化现有的地位，并把握国家一带一路对港的机遇。对内，面对香港产业趋于单一、房屋问题日趋严峻而拓地一筹莫展、贫富悬殊拉阔等，参选人如何带领香港推进经济转型与产业多元化、重振社会流动性，解决深层次矛盾？

上述政经问题极具挑战，难一时三刻解决，但又必须面对。市民期望胡国兴敲响战鼓后，有意参选者都能尽早宣布，并尽快交出治港蓝图与落实方法，给港人期望，同舟共济，合力摆脱现时的泥淖。

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