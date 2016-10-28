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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 09:22 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微降至94.15

路透上海10月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周五较上日微跌0.005%至94.15；SDR篮子指数微跌至95.56，BIS篮子指数微升至94
.97。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.72%，SDR篮子指数跌3.32%，BIS指数跌6.62%
。
 CFETS篮子货币                 今日中间价    CFETS篮子货币较上日升贬点
                                             数
 人民币                        6.7858        -122
 欧元                          7.3958        -82
 日圆                          6.4518        233
 港元                          0.8751        -18
 英镑                          8.2595        273
 澳元                          5.151         271
 新西兰元                      4.8354        72
 新加坡元                      4.8661        33
 瑞郎                          6.8311        -142
 加元                          5.0691        -64
 林吉特                        0.6155        3.9
 卢布                          9.2409        -398
 泰铢                          5.1732        0
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.9，较上日微跌0.01%；RXY全球在岸人民币指数 报94.95，较上日微
升0.16%；RXY参考离岸人民币指数 报94.79，较上日微跌0.07%；RXY参考在岸人民
币指数 报94.89，较上日微升0.14%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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