中国债市动态：现券收益率略降IRS止升，因资金面压力稍缓

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海10月28日 - 中国银行间债市周五现券成交稍显清淡，随着早盘略有好转的资金面，长债收益率小降约1个bp(基点)，利率互换(IRS)亦暂时止住连日升势。不过交易员称，冲击过后市场情绪仍偏谨慎，继续关注资金面改善情况。
上海一券商交易员表示，10年国债收益率略微下降，但是整体来说现券成交不算活跃，观望情绪比较较重，“资金面肯定还是有担心的，央行的意图也比较明显。”
中国央行公开市场周五共进行1,950亿元人民币逆回购操作，本周净投放5,950亿元，为一个月来最大单周净投放量；但对周中到期的1,660亿元MLF(中期借贷便利)，央行未如期进行续做。 银行间市场周五早盘大行出资有所增加令紧势稍缓，不过流动性仍是紧平衡。
上海一私募基金交易员称，除了资金面紧张和去杠杆方面的担忧，市场心态较为脆弱的情况下，也需警惕四季度通胀回升和企业盈利改善超预期的冲击，短期还是谨慎操作。
新债方面，中国财政部上午招标的30年期续发固息国债，中标收益率为3.1056%，接近此前3.10%的预测均值，投标倍数为3.37倍。同时招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率2.0111%， 边际中标收益率2.0885%，投标倍数2.26倍。
剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.1175%/3.1125%，上日尾盘为3.1150%/3.1025%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.6975%/2.6950%，上日尾盘在2.70%/2.69%。
中国金融期货交易所五年期主力合约TF1612 早盘收报101.875元，较上日结算价上涨0.01%；10年期国债期货主力合约T1612 收报101.540元，较上日结算价上涨0.03%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583