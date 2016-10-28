中国债市动态：现券收益率略降IRS止升，因资金面压力稍缓

路透上海10月28日 - 中国银行间债市周五现券成交稍显清淡，随着早盘略有好转的资金面，长债收益率小降约1个bp(基点)，利率互换(IRS)亦暂时止住连日升势。不过交易员称，冲击过后市场情绪仍偏谨慎，继续关注资金面改善情况。

上海一券商交易员表示，10年国债收益率略微下降，但是整体来说现券成交不算活跃，观望情绪比较较重，“资金面肯定还是有担心的，央行的意图也比较明显。”

中国央行公开市场周五共进行1,950亿元人民币逆回购操作，本周净投放5,950亿元，为一个月来最大单周净投放量；但对周中到期的1,660亿元MLF(中期借贷便利)，央行未如期进行续做。 银行间市场周五早盘大行出资有所增加令紧势稍缓，不过流动性仍是紧平衡。

上海一私募基金交易员称，除了资金面紧张和去杠杆方面的担忧，市场心态较为脆弱的情况下，也需警惕四季度通胀回升和企业盈利改善超预期的冲击，短期还是谨慎操作。

新债方面，中国财政部上午招标的30年期续发固息国债，中标收益率为3.1056%，接近此前3.10%的预测均值，投标倍数为3.37倍。同时招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率2.0111%， 边际中标收益率2.0885%，投标倍数2.26倍。

剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.1175%/3.1125%，上日尾盘为3.1150%/3.1025%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.6975%/2.6950%，上日尾盘在2.70%/2.69%。