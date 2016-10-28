香港个股：汇丰控股开盘小涨，上日在伦敦回购约2,200万英镑股份

路透香港10月28日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周五香港开盘小涨，上日在伦敦回购约2,200万英镑的股份。

该股开盘报58.95港元，升0.43%；大市恒生指数 则开低0.19%。

该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约348.8万股普通股，按成交量加权平均价每股6.2154英镑，涉资约2,167.7万英镑。

截至10月27日，汇丰累计回购181,377,221股普通股，金额10.56亿英镑。

汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校)