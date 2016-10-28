全球金市：金价持稳，周线有望连两周收高

印度本月底将庆祝印度教最重要的两个节日，即财神节(Dhanteras)和排灯节(Diwali)，黄金通常在这两个节日期间作为礼物赠送。在此之前，黄金需求料上升。

亚洲股市周五开局不振，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 小跌0.1%，反映隔夜美股业绩不能令人满意。

美元指数 持稳报98.886.

美国资本财新订单在9月份意外下降，电脑及电子产品需求疲弱。这可能削弱关于企业支出在第四季加速的预期。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周四表示，央行将在12月就延长量化宽松资产购买计划的机制做出决定。

随着任期接近尾声，日本央行总裁黑田东彦的政策与言论不再像刚上台时那么激进。这预示央行不会进一步宽松货币政策，除非遇到重大的外部冲击。

汤森路透GFMS分析师周四对汤森路透表示，截至9月的三个月，实货黄金需求下降近三分之一，因金价上涨限制中国和印度两个主要市场的珠宝买兴。

理柏周四公布最近一周数据显示，美国黄金和其他贵金属基金投资者赎回9.02亿美元，因美元上涨及对美国加息的担忧打压避险资产。(完)

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