全球金市：金价持稳，周线有望连两周收高

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
印度本月底将庆祝印度教最重要的两个节日，即财神节(Dhanteras)和排灯节(Diwali)，黄金通常在这两个节日期间作为礼物赠送。在此之前，黄金需求料上升。
亚洲股市周五开局不振，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 小跌0.1%，反映隔夜美股业绩不能令人满意。
美元指数 持稳报98.886.
美国资本财新订单在9月份意外下降，电脑及电子产品需求疲弱。这可能削弱关于企业支出在第四季加速的预期。
欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周四表示，央行将在12月就延长量化宽松资产购买计划的机制做出决定。
随着任期接近尾声，日本央行总裁黑田东彦的政策与言论不再像刚上台时那么激进。这预示央行不会进一步宽松货币政策，除非遇到重大的外部冲击。
汤森路透GFMS分析师周四对汤森路透表示，截至9月的三个月，实货黄金需求下降近三分之一，因金价上涨限制中国和印度两个主要市场的珠宝买兴。
理柏周四公布最近一周数据显示，美国黄金和其他贵金属基金投资者赎回9.02亿美元，因美元上涨及对美国加息的担忧打压避险资产。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/李爽 审校 杜明霞/戴素萍)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583