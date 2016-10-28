日本个股：日产将向KKR出售在汽车零部件厂商康奈可的全部持股--日经

路透东京10月28日 - 日本经济新闻报导称，日产(Nissan)汽车 已决定将其在日本汽车零部件厂供应商康奈可(Calsonic Kansei) 的全部持股出售给美国私募基金公司KKR 。日经未提供消息来源。

报导称，KKR之后将尝试通过要约收购从其他股东手中购入康奈可的剩余股份，总交易金额将高达4,000亿日圆(38亿美元)。

汤森路透LPC之前曾报导，贝恩资本(Bain Capital)和安博凯(MBK Partners)也在竞购康奈可。康奈可市值约为2,800亿日圆。

周五早上东京证券交易所(TSE)暂停了康奈可股票交易。康奈可发言人称公司未宣布向KKR出售股份。(完)