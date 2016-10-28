金属期市：伦铜下滑，但中国需求上升预期推动沪铜走高

英美铂金 智利铜业务部门裁员140人。

北美最大的涟钢煤生产商Teck Resources 预计，煤炭价格两个月的飙涨不会很快引发闲置矿企重新开工。

淡水河谷 与必和必拓 合资企业Samarco若想保障未来长期业务发展，就需要使用淡水河谷邻近矿企的设施。

高盛调整2016年基本金属价格预估。

Kaz Minerals 周四公布1-9月产量大增66%，因该公司旗下两个主要矿场提高了产量，使该股飙升至两年新高。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金