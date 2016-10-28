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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 09:51 BJT

香港个股：利丰发行6.5亿美元次级永久性资本证券，分派息率每年5.25%

路透香港10月28日 - 环球出口商--利丰有限公司 周五称，落实发行本金总额6.5亿美元次级永久性资本证券，分派息率为每年5.25%。

这是公司此前设立高至20亿美元的中期票据及永久性证券计划的其中一部分。利丰在公告表示，拟将票据发行所得款项净额主要用于为长期债务进行再融资。

票据的发行价为发行规模之100%，发行日期为11月3日，联席牵头经办人为花旗环球金融、渣打银行以及香港上海汇丰银行。

香港时间09:45，利丰跌0.26%，报3.85港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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