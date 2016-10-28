《全球重要经济事件一览表》--10月28日-11月4日

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10月28日(五)

北京--中共中央宣传部举行新闻发布会，中央纪律检查委员会、中央组织部、中央宣传部介绍中国共产党十八届六中全会情况，并答记者问。

--中国国家信息中心召开《“一带一路”大数据报告（2016）》新书发布会(0130)。

布拉迪斯拉发--意大利财长帕多安就“动荡和危机时期加强欧洲经济暨货币联盟(EMU)”发表讲话(1100)。

伦敦--爱尔兰央行总裁连恩就欧洲央行政策、英国退欧对欧盟和爱尔兰经济的影响发表演说(0800)。

莫斯科--俄罗斯央行利率决定。

法兰克福--欧洲央行执委科尔在第四届法兰克福金融市场政策会议上发表讲话(0730)。

多伦多--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)在多伦多商会发表演说，然后向媒体发表讲话(1200)。

10月31日(一)

牛津--美国财政部长杰克卢就全球经济一体化和共享增长的重要性发表演说(1600)。

东京--日本央行政策委员会会议(至11月1日)。

11月1日(二)

渥太华--加拿大政府发布财政和经济状况报告，对预算赤字和经济成长做出最新预估。

尼科西亚--欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林在一次会议上发言(0830)。

伦敦--挪威央行总裁奥尔森在官方货币和金融机构论坛上发表讲话(0900)。

瑞士沃韦(VEVEY)--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)发表讲话(1630)。

温哥华--加拿大央行总裁波洛兹发表讲话(1600)，并召开记者会(1715)。

悉尼--澳洲央行召开利率会议(0330)。

东京--日本央行公布货币政策决议。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的议息会议(至11月2日)。

11月2日(三)

北京--“两岸和平发展论坛”在北京举行(至3日)，由两岸多个民间团体主办。

北京--2016中国钢铁原燃料市场高峰论坛(至4日)。

多伦多--加拿大央行高级副总裁威尔金斯讲话(1715)。

奥斯陆--挪威央行公布2016年金融稳定性报告(0800)。

赫尔辛基--瑞典央行总裁英韦斯在一场研讨会上就当前货币政策发表讲话(1330)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，之后发布声明(1800)。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划。

11月3日(四)

瑞典法伦--瑞典央行第一副总裁约希尼克参加一个早餐会，并阐述她对经济形势与当前货币政策的看法(0630)。

芝加哥--英国央行副总裁康利夫在芝加哥联邦储备银行举办的第19届国际银行业会议上发表演说(2345)。

巴黎--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)在一次会议上发言(0900)。

日内瓦--瑞典央行副总裁扬松参加主题为“负利率和资产购买：在计划内和计划外结果之间寻找平衡”的讨论，并就瑞典的经验发表演讲(1220)。

伦敦--英国央行公布利率决定(1200)。

伦敦--英国央行发布通胀报告(1200)。

雅典--欧盟阿拉伯峰会(至11月4日)，希腊央行总裁史托纳拉斯出席。

法兰克福--欧洲央行公布经济月报(0900)。

11月4日(五)

墨西哥城--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在墨西哥银行业协会论坛上发言(1600)。

奥兰多--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1340)。

芝加哥--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)在芝加哥联储举办的第19届国际银行业会议上发表演说(1300)。

挪威波斯格伦--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表演说。

悉尼--澳洲央行发布货币政策声明(0030)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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