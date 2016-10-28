《汇市简讯》澳元/美元上档有限，但基本金属升势提供支撑

0149GMT * 澳元/美元触及0.7602，此前美元/人民币中间价落在预估区间的下 端 * 自澳洲周三公布通胀略增 以来，澳元/美元短期趋势 向下 * 基本金属近来上涨应该能提供基本支撑 * 下道支撑位在100日移动均线0.7568，收盘应该能够守住。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张涛)