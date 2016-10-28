版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 10:03 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上档有限，但基本金属升势提供支撑

0149GMT
    
    * 澳元/美元触及0.7602，此前美元/人民币中间价落在预估区间的下
端
    * 自澳洲周三公布通胀略增 以来，澳元/美元短期趋势
向下
    * 基本金属近来上涨应该能提供基本支撑
    * 下道支撑位在100日移动均线0.7568，收盘应该能够守住。(完)
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 戴素萍 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐