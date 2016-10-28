银行观点：香港一级流动性提供行增至九间，将增强CNH抗风险能力--中银国际

路透北京10月28日 - 中银香港 高级经济研究员应坚最新评论称，金管局此次任命将香港离岸人民币市场的一级流动性提供行（PLPs）从原先的7家扩大至9家，每家可获得20亿元人民币回购协议安排，令总额度从140亿元增加至180亿元，扩大了PLPs容量，进一步增强香港离岸人民币市场抵御流动性风险的能力。

香港金融管理局周四宣布，随着七间一级流动性提供行的第一届任期完结，已指定九间银行作为香港离岸人民币市场的一级流动性提供行，计划的总额度也由原来的140亿元人民币增加至180亿元，并于今天起生效。

他指出，金管局对PLPs等流动性管理机制作出适当调整，分别每天上午9时、11时、下午2时及4时等关键时段，公布日间和隔夜人民币流动资金安排以及一级流动性提供行安排的使用情况，增加了运行透明度，令市场能够准确地把握最新流动性变化并根据隔夜拆息，灵活调整人民币头寸，减少资金错配，更好地平衡市场上人民币供求关系。

另一方面，金管局对PLPs的遴选注重申请机构在离岸人民币市场的庄家活动能力，以及促进香港全球离岸人民币业务枢纽发展的承诺。第一批PLPs被委任后，积极推动香港离岸人民币市场发展，支持其他境外地区同业的人民币业务，香港保持最大的离岸人民币资金调剂中心及人民币外汇交易中心地位，为人民币国际化加快向前推进作出重要贡献。

去年下半年离岸人民币市场波动加大，几次出现流动性紧张，PLPs机制在平抑隔夜拆息飙升过程中发挥了很重要作用，各家PLPs都充分利用了这个机制及其他流动性管理手段向市场注入资金，令流动性紧张没有进一步恶化，保证离岸人民币市场的正常运行。

香港金管局昨日公布新一批一级流动性提供行（PLPs）名单，包括中银香港在内的9家银行被任命为香港离岸人民币市场的PLPs，可通过金管局人民币回购机制主动为市场提供流动性，促进香港离岸人民币市场健康发展，并更好地巩固香港作为全球离岸人民币业务枢纽的地位。