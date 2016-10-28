重发-《路透晚报》--10月28日日间新闻摘要（中港台）

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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(重发以修改新闻提取代码) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经/金融】
--中国政治：坚定不移实施对外开放基本国策，十九大明年下半年召开--六中全会公报
中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议公报指出，必须勇于推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及其他各方面创新，坚定不移实施对外开放基本国策，并确定中国共产党十九大将于明年下半年召开。
--中国经济：截止9月末逾万PPP项目入库，总投资12.46万亿元人民币--财政部
中国财政部日前称，截至2016年9月末，全部纳入财政部政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库的项目共有10,471个，总投资额12.46万亿元人民币。
--中国房地产：三季度住宅地价持续升温，一线和部分热点城市高速增长--国土部
中国土地市场今年三季度持续升温。中国国土资源部中国土地勘测规划院称，今年三季度全国主要监测城市住宅地价环比同比增幅均进一步扩大，一线城市和部分热点城市的地价仍处于高速增长态势。
--路透调查：中国10月官方制造业PMI预计持平上月，保持温和扩张态势
路透综合26家分析机构预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为50.4，持平上月，显示制造业保持温和扩张态势。不过分析人士认为，产能过剩与低投资增速仍将制约制造业生产。
--中国农业：今年东北地区籽粒玉米种植面积同比减少逾2,300万亩--报载
人民日报报导称，初步预计，2016年东北地区籽粒玉米种植面积同比减少2,300万亩以上，玉米种植结构调整取得明显成效。
--台湾数据：景气回温三季度GDP创一年半高位，央行利率料按兵不动 -
消费和投资等内需表现较佳，带动台湾第三季经济成长率加快至2.06%，创下一年半以来高位，显示景气持续回稳。但分析师认为，景气复苏脚步并不算快，预计央行短期内不会升息。
--《台湾金融市场一周展望》台股将续高档震荡而债市买盘却步，台币区间盘整
台湾股市收小涨，周线则收平；分析师称，台股尾盘虽拉升收并小涨，惟KD指标已偏向空方走势，代表短线指数将陷整理，外资近日虽出现小卖超，惟台股已成外资温床且市场气氛仍偏多，指数将续处高档震荡。
【固定收益】
--《分析》中国央行加量放水但紧平衡未改，维稳及降杠杆力求左右兼顾
面对持续紧绷的资金面，中国央行公开市场本周逆回购进一步放量，单周净投放规模大增至5,950亿元人民币；但周中到期的MLF（中期借贷便利）未续做，仅靠逆回购独力难支，流动性仍难现实质缓和，资金价格亦水涨船高。
--新债招标：中国30年续发国债获39.6亿追加认购，三个月则未获追加
中国财政部公告，上午招标的30年期续发固息国债，获得39.6亿元人民币追加认购，最终发行229.6亿元；同时发行的三个月期贴现国债则未获追加认购，最终发行量与招标量持平，为120亿元。
--中国新债：加拿大国民银行下周三将发行至多35亿元熊猫债，期限三年
加拿大国民银行公告，将于下周三(11月2日)在中国银行间债市，簿记建档发行不超过35亿元人民币债券(熊猫债)，期限三年，所募资金用于一般业务。
--中国债市动态：现券收益率略降IRS止升，因资金面压力稍缓
中国银行间债市现券成交稍显清淡，随着早盘略有好转的资金面，长债收益率小降约1个bp(基点)，利率互换(IRS)亦暂时止住连日升势。不过交易员称，冲击过后市场情绪仍偏谨慎，继续关注资金面改善情况。
--中国货币市场：资金紧势稍缓但仍未至放松，公开市场连续净投放助力
在中国央行公开市场连续净投放助力下，银行间市场资金紧势稍缓，大行出资有所增加。不过即使是银行类机构，借入资金价格也还需要在加权基础上加点，流动性仍是紧平衡。
--中国票据市场：资金紧张未缓转贴利率续小升，整理格局未破料下周回稳
因资金紧张局面未缓，中国票据市场转贴利率本周继续小升，一年期国有及股份制银行承兑电票成交在2.70%-2.80%区间。尽管本周资金价格上行不少，但票据利率升幅受限，整理格局仍未破，而随着月末因素影响减弱，料下周转贴利率将回稳或略有回落。
【外汇】
《人民币综述》市场贬值预期骤升？别闹，淡定的很
由于人民币并非完全可自由兑换货币，有管理的浮动汇率使得市场无法自由出清，未出清的资金背后就会形成贬值或者升值预期；国庆以来人民币汇率跌跌不休并频创逾六年新低，贬值预期挥之不去，但本轮调整除了引来各方“围观”外，贬值预期并没有明显加剧。
--中国汇市：人民币早盘小跌中间价刷新逾六年新低，大行提供流动性稳定市场
人民币兑美元即期早盘小幅走贬，中间价则再刷新逾六年新低。交易员称，尽管月末客盘实需购汇需依旧求旺盛，但大行在合适点位继续提供美元流动性，加上部分自营盘结汇止损，致市场价显着高于中间价。
--中国外汇：汇率波动不影响资本项可兑换改革，将研究跨境资产转让--外管局官员
中国国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松称，汇率波动不影响资本项目可兑换改革进程，未来将审时度势，在建立和完善跨境资本流动的宏观审慎监管框架下，继续深化资本项目外汇管理改革，研究探索跨境资产转让、完善国内外汇贷款管理等，有序推动资本项目可兑换。
--中国证券：10月末QFII获批额度增至844.38亿美元—外管局
中国国家外汇管理局公布数据显示, 截至10月27日，QFII(合格境外机构投资者)合计获批投资额度增至844.38亿美元；上月末为817.38亿美元。
--表格：中国外汇市场9月成交额环比下降1.56%--外管局
中国国家外汇管理局公布数据显示，9月中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交11.69万亿元人民币（等值1.75万亿美元），按美元计环比下降1.56%。
--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微降至94.15
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.005%至94.15；SDR篮子指数微跌至95.56，BIS篮子指数微升至94.97。
【证券/行业】
--中国股市：沪综指小幅收跌，后市不确定性因素较多个股跌幅加大
中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日开盘后股指短暂冲高后震荡下挫，终以全日最低点收盘。沪综指在目前点位上方面临较大技术性压力，且11月后市场面临不确定性因素较多，料后市整体以震荡回调为主。
--《技术分析》中国股市沪综指短线延续震荡走势
中国股市沪综指本周冲高后震荡回落。技术面显示，前期高点3,140点附近压力明显，大盘上涨意愿不强，短线料继续围绕3,100点附近震荡；中线看，周均线已形成多头排列，3,060点附近构成中级支撑，大盘整体仍为横向波动。
--中港股业绩：万科三季度净利润同比增45%，预计全年毛利率进一步回升
中国最大房地产企业--万科业绩报告显示，第三季度实现净利润29.11亿元人民币，同比增长44.96%；1-9月房地产业务毛利率为17.92%，较上半年微增0.37个百分点，公司并预计全年毛利率将进一步回升。
--中港股业绩：中兴通讯前三季度营收增4.44%，净利同比增9.8%
中国通讯设备大厂中兴通讯季报显示，前三季度实现营业收入715.64亿元人民币，同比增长4.44%；实现净利润28.59亿元，同比增长9.78%；基本每股收益为0.69元人民币。
--香港房地产：未来三、四年潜在私人住宅供应维持纪录高位，现见顶迹象
香港运输及房屋局发表的数字显示，截至第三季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季持平于9.3万个，未有再刷出新高。分析指，私人住宅新供应已出现见顶迹象，倘楼市需求持续畅旺，未来总供应量将会稳定下来。
--中国基金：中信资本完成向日本联合制纸出售重型包装材料企业权益
中信资本控股有限公司称，旗下私募股权投资部门已经完成向日本联合制纸出售重型包装材料企业的权益。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 曾祥进)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583