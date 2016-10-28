重发-《路透晚报》--10月28日日间新闻摘要（中港台）

(重发以修改新闻提取代码) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国政治：坚定不移实施对外开放基本国策，十九大明年下半年召开--六中全会公报

中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议公报指出，必须勇于推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及其他各方面创新，坚定不移实施对外开放基本国策，并确定中国共产党十九大将于明年下半年召开。

--中国经济：截止9月末逾万PPP项目入库，总投资12.46万亿元人民币--财政部

中国财政部日前称，截至2016年9月末，全部纳入财政部政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库的项目共有10,471个，总投资额12.46万亿元人民币。

--中国房地产：三季度住宅地价持续升温，一线和部分热点城市高速增长--国土部

中国土地市场今年三季度持续升温。中国国土资源部中国土地勘测规划院称，今年三季度全国主要监测城市住宅地价环比同比增幅均进一步扩大，一线城市和部分热点城市的地价仍处于高速增长态势。

--路透调查：中国10月官方制造业PMI预计持平上月，保持温和扩张态势

路透综合26家分析机构预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为50.4，持平上月，显示制造业保持温和扩张态势。不过分析人士认为，产能过剩与低投资增速仍将制约制造业生产。

--中国农业：今年东北地区籽粒玉米种植面积同比减少逾2,300万亩--报载

人民日报报导称，初步预计，2016年东北地区籽粒玉米种植面积同比减少2,300万亩以上，玉米种植结构调整取得明显成效。

--台湾数据：景气回温三季度GDP创一年半高位，央行利率料按兵不动 -

消费和投资等内需表现较佳，带动台湾第三季经济成长率加快至2.06%，创下一年半以来高位，显示景气持续回稳。但分析师认为，景气复苏脚步并不算快，预计央行短期内不会升息。

--《台湾金融市场一周展望》台股将续高档震荡而债市买盘却步，台币区间盘整

台湾股市收小涨，周线则收平；分析师称，台股尾盘虽拉升收并小涨，惟KD指标已偏向空方走势，代表短线指数将陷整理，外资近日虽出现小卖超，惟台股已成外资温床且市场气氛仍偏多，指数将续处高档震荡。

【固定收益】

--《分析》中国央行加量放水但紧平衡未改，维稳及降杠杆力求左右兼顾

面对持续紧绷的资金面，中国央行公开市场本周逆回购进一步放量，单周净投放规模大增至5,950亿元人民币；但周中到期的MLF（中期借贷便利）未续做，仅靠逆回购独力难支，流动性仍难现实质缓和，资金价格亦水涨船高。

--新债招标：中国30年续发国债获39.6亿追加认购，三个月则未获追加

中国财政部公告，上午招标的30年期续发固息国债，获得39.6亿元人民币追加认购，最终发行229.6亿元；同时发行的三个月期贴现国债则未获追加认购，最终发行量与招标量持平，为120亿元。

--中国新债：加拿大国民银行下周三将发行至多35亿元熊猫债，期限三年

加拿大国民银行公告，将于下周三(11月2日)在中国银行间债市，簿记建档发行不超过35亿元人民币债券(熊猫债)，期限三年，所募资金用于一般业务。

--中国债市动态：现券收益率略降IRS止升，因资金面压力稍缓

中国银行间债市现券成交稍显清淡，随着早盘略有好转的资金面，长债收益率小降约1个bp(基点)，利率互换(IRS)亦暂时止住连日升势。不过交易员称，冲击过后市场情绪仍偏谨慎，继续关注资金面改善情况。

--中国货币市场：资金紧势稍缓但仍未至放松，公开市场连续净投放助力

在中国央行公开市场连续净投放助力下，银行间市场资金紧势稍缓，大行出资有所增加。不过即使是银行类机构，借入资金价格也还需要在加权基础上加点，流动性仍是紧平衡。

--中国票据市场：资金紧张未缓转贴利率续小升，整理格局未破料下周回稳

因资金紧张局面未缓，中国票据市场转贴利率本周继续小升，一年期国有及股份制银行承兑电票成交在2.70%-2.80%区间。尽管本周资金价格上行不少，但票据利率升幅受限，整理格局仍未破，而随着月末因素影响减弱，料下周转贴利率将回稳或略有回落。

【外汇】

《人民币综述》市场贬值预期骤升？别闹，淡定的很

由于人民币并非完全可自由兑换货币，有管理的浮动汇率使得市场无法自由出清，未出清的资金背后就会形成贬值或者升值预期；国庆以来人民币汇率跌跌不休并频创逾六年新低，贬值预期挥之不去，但本轮调整除了引来各方“围观”外，贬值预期并没有明显加剧。

--中国汇市：人民币早盘小跌中间价刷新逾六年新低，大行提供流动性稳定市场

人民币兑美元即期早盘小幅走贬，中间价则再刷新逾六年新低。交易员称，尽管月末客盘实需购汇需依旧求旺盛，但大行在合适点位继续提供美元流动性，加上部分自营盘结汇止损，致市场价显着高于中间价。

--中国外汇：汇率波动不影响资本项可兑换改革，将研究跨境资产转让--外管局官员

中国国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松称，汇率波动不影响资本项目可兑换改革进程，未来将审时度势，在建立和完善跨境资本流动的宏观审慎监管框架下，继续深化资本项目外汇管理改革，研究探索跨境资产转让、完善国内外汇贷款管理等，有序推动资本项目可兑换。

--中国证券：10月末QFII获批额度增至844.38亿美元—外管局

中国国家外汇管理局公布数据显示, 截至10月27日，QFII(合格境外机构投资者)合计获批投资额度增至844.38亿美元；上月末为817.38亿美元。

--表格：中国外汇市场9月成交额环比下降1.56%--外管局

中国国家外汇管理局公布数据显示，9月中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交11.69万亿元人民币（等值1.75万亿美元），按美元计环比下降1.56%。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微降至94.15

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.005%至94.15；SDR篮子指数微跌至95.56，BIS篮子指数微升至94.97。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，后市不确定性因素较多个股跌幅加大

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日开盘后股指短暂冲高后震荡下挫，终以全日最低点收盘。沪综指在目前点位上方面临较大技术性压力，且11月后市场面临不确定性因素较多，料后市整体以震荡回调为主。

--《技术分析》中国股市沪综指短线延续震荡走势

中国股市沪综指本周冲高后震荡回落。技术面显示，前期高点3,140点附近压力明显，大盘上涨意愿不强，短线料继续围绕3,100点附近震荡；中线看，周均线已形成多头排列，3,060点附近构成中级支撑，大盘整体仍为横向波动。

--中港股业绩：万科三季度净利润同比增45%，预计全年毛利率进一步回升

中国最大房地产企业--万科业绩报告显示，第三季度实现净利润29.11亿元人民币，同比增长44.96%；1-9月房地产业务毛利率为17.92%，较上半年微增0.37个百分点，公司并预计全年毛利率将进一步回升。

--中港股业绩：中兴通讯前三季度营收增4.44%，净利同比增9.8%

中国通讯设备大厂中兴通讯季报显示，前三季度实现营业收入715.64亿元人民币，同比增长4.44%；实现净利润28.59亿元，同比增长9.78%；基本每股收益为0.69元人民币。

--香港房地产：未来三、四年潜在私人住宅供应维持纪录高位，现见顶迹象

香港运输及房屋局发表的数字显示，截至第三季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季持平于9.3万个，未有再刷出新高。分析指，私人住宅新供应已出现见顶迹象，倘楼市需求持续畅旺，未来总供应量将会稳定下来。

--中国基金：中信资本完成向日本联合制纸出售重型包装材料企业权益