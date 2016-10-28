日本股市：日经指数走高并徘徊于六个月高点，收益率上升提振金融股

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
美元隔夜受美国公债收益率上涨的拉抬，美国公债收益率攀升至五个月左右高点，紧随德国和英国公债收益率的上涨，因投资者臆测英国央行和欧洲央行暂时不会进一步放宽政策。
“日本股市受益于这些海外因素。但投资者持谨慎态度，在企业获利担忧消退之前，对买入出口商类股会精挑细选，”大和证券资本市场股市企划部部长高桥和宏称。
周五日圆走软支撑出口类股延续温和升势，但涨幅有限，投资者担忧今年上半年强势日圆可能迫使企业公布中期获利时下调年度财测。
小松制作所 、日立 、三菱汽车 等将于周五公布财报。
东证股价指数 上涨0.4%至1,388.06点，JPX-日经400指数 涨0.5%至12,442.36点。(完)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583