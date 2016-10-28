日本股市：日经指数走高并徘徊于六个月高点，收益率上升提振金融股

美元隔夜受美国公债收益率上涨的拉抬，美国公债收益率攀升至五个月左右高点，紧随德国和英国公债收益率的上涨，因投资者臆测英国央行和欧洲央行暂时不会进一步放宽政策。

“日本股市受益于这些海外因素。但投资者持谨慎态度，在企业获利担忧消退之前，对买入出口商类股会精挑细选，”大和证券资本市场股市企划部部长高桥和宏称。

周五日圆走软支撑出口类股延续温和升势，但涨幅有限，投资者担忧今年上半年强势日圆可能迫使企业公布中期获利时下调年度财测。

小松制作所 、日立 、三菱汽车 等将于周五公布财报。