台湾债市：105/11增额券发行前交易殖利率创逾九个月新高，因国际债市利空

路透台北10月28日 - 台湾指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周五早盘再创逾九个月新高。交易员称，反应国际债市偏空，105/11增额券殖利率直接开高至1%整数关卡，惟短线殖利率升幅已大，暂先观察1%能否有效站稳。

105/11R殖利率盘初冲高至1.0180%，不仅创该券发行前交易期间新高，同时也创10年公债殖利率逾九个月盘中新高，前高为1月8日的1.0410%。

交易员指出，眼见国内利空已渐消散，现在又有国际债市利空轮番上阵，近期台债交投一直停损恐有造成多杀多的风险，短线空头气焰高涨，下周105/11R殖利率不排除进一步挑战今年盘中新高1.069%。

〞现在就观望啊，不知空头要做到哪里。〞一位大型银行交易主管说。

另位大型银行交易员也称，目前台债终端买盘不济，让空方为所欲为，而行库采倒金塔型酌量布建部位，也会让主流券殖利率持续垫高，但105/11R殖利率升破1%后就有点过度反应，暂先观察该券在1%整数关口能否有效站稳。

此外，台湾主计总处周五盘前公布第三季经济成长率为2.06%，优于市场预期，并创下一年半以来高位，因消费和投资等内需表现较佳，显示景气持续回温。

美国公债收益率周四攀升至约五个月峰值，由德债和英债收益率上涨带动，因投资者臆测英国央行和欧洲央行暂时不会进一步放宽政策。 美国指标10年公债 殖利率收在1.843%，上日则收在1.79%。

交易员预估，今日105/11增额券发行前交易殖利率区间在0.99-1.03%。

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