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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 11:03 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元在关键支撑位上方盘整

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* 澳元兑新西兰元下跌0.2%，开盘时澳元领跌0.15%

* 动能指标呈中性，五、10和20日移动均线相互交叉

* 主要阻力区间在1.0740/70，周三已四度守住

* 周二低位1.0645和纽约盘下午高位1.0683，分别为初步支撑位和阻力位

* 若收在上移的20日移动均线切入位1.0647的下方，后市将偏空

* 图表：reut.rs/2flaWZ4

(完)

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