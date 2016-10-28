《汇市简讯》新西兰元/美元小涨，亚洲时段出现低接买盘

0320GMT

* 新西兰元兑美元上涨0.15%，昨天下跌0.45%后出现低接买盘

* 今日没有数据，本周亚洲市场低调结束

* 新西兰央行Watch认为11月降息至1.75%的可能性为57%

* 汇价在10月区间的中段展开盘整

* 稍早低位0.7118和伦敦盘高位0.7167分别为支撑和阻力位

* 图表：reut.rs/2eSRSPl

(完)

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