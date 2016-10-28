中国票据市场：资金紧张未缓转贴利率续小升，整理格局未破料下周回稳

路透上海10月28日 - 因资金紧张局面未缓，中国票据市场转贴利率本周继续小升，一年期国有及股份制银行承兑电票成交在2.70%-2.80%区间。尽管本周资金价格上行不少，但票据利率升幅受限，整理格局仍未破，而随着月末因素影响减弱，料下周转贴利率将回稳或略有回落。

交易员指出，货币政策的稳健基调仍无变化，资金成本继续制约转贴利率的向下空间，但由于可配置的低风险资产总体仍显偏少，票据需求难有明显减弱，利率亦缺乏反弹动力。

“这周做资金的（交易员）比较累，做资产的感觉影响还好，毕竟现在还是缺资产，出了（票）手上的钱也不知道往哪儿投。”上海一银行交易员称。

在中国央行公开市场连续净投放助力下，银行间市场周五资金紧势稍缓，大行出资有所增加。不过即使是银行类机构，借入资金价格也还需要在加权基础上加点，流动性仍是紧平衡。

上述交易员并认为，表外理财纳入MPA测算的消息对市场可能更多是心理上的波动，由于具体纳入考核的时间尚未明确，其对票据市场的影响料暂时有限。

据三位消息人士透露，中国央行日前下发关于MPA（宏观审慎评估体系）的调控要求，要求从三季度起将银行表外理财业务纳入“广义信贷”测算，以进一步规范表外理财业务。市场人士认为此举旨在延续今年降杠杆的思路，其信号意义大于实际影响。

央行马骏周四称，当前MPA仍沿用前两个季度的“广义信贷”指标口径，表外理财并未正式纳入广义信贷范围；央行目前只是做相关数据搜集、模拟测试等工作，未来会综合各方面因素考虑以保证口径间平稳过渡。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价