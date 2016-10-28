澳新汇市：澳元触及两周低点，新西兰元在美国公布GDP数据前走势困顿

周三公布的数据显示，澳洲通胀率略高于市场预估，但澳洲央行关注的基础通胀指标，大致符合预期。

利率期货市场<0#YIB:>反映出，澳洲央行11月1日会议降息的机率几近为零。

澳元亦受到美元走坚打压；美国公债收益率跟随德债及英债走势，升至约五个月高点，推升美元。

周五稍晚公布的美国数据料显示，美国第三季GDP环比年率为成长2.5%。

ThinkMarkets分析师Matt Simpson表示，若数据较预期强劲，将巩固美联储12月升息的预期，这可能令澳元陷入偏空基调。

新西兰元兑美元 在九日低点附近徘回，先前已连续两天下跌。

新西兰元兑美元报约0.7135美元，上日触及0.7109低点。本周恐录得0.4%跌幅。(完)

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