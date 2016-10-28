中国新债：国开行下周三将招标发行至多100亿元固息债，期限30年

路透上海10月28日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周三(11月2日)招标发行总额不超过1 00亿元人民币固息债，期限30年。 该期债为国开行今年第16期金融债，按年付息，采用单一利率(荷兰式)招标方式，不设立基本承销额。具 体招标时间为11月2日9:30-10:30，起息日和缴款日同为11月4日，11月3日-4日为分销期，11月8日上市。 国开行对该期债保留增发权利，如遇市场情况发生重大变化，保留对发行品种和发行时间等要素进行调整 的权利。另外，本期债无承揽费及兑付手续费。 国开行下周二还将招标增发至多110亿元两期债，期限10和20年。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)