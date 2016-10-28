中国基金：中信资本完成向日本联合制纸出售重型包装材料企业权益

路透香港10月28日 - 中信资本控股有限公司周五称，旗下私募股权投资部门已经完成向日本联合制纸 出售重型包装材料企业的权益。

据中信资本提供的新闻稿，周四完成向日本联合制纸出售耐特王控股有限公司67.1%的股份，惟未披露作价，后者为重型包装材料行业的龙头企业。

中信资本表示，这是旗下日本基金的第五宗退出交易，此前退出的投资项目分别是日本百佳株式会社、日本东山薄膜株式会社、信昇国际控股有限公司以及日本鸣海制陶株式会社。

日本联合制纸总部位于大阪，其在制造及销售纸板、瓦楞包装、折叠纸盒、软包装、重型包装及其海外业务都处于领先地位。