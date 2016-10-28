中国汇市：人民币早盘小跌中间价刷新逾六年新低，大行提供流动性稳定市场

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 人民币早盘小跌，中间价再创六年新低
* 月末实需购汇需求旺盛
* 大行继续提供美元流动性稳定预期
* 市场关注美国三季度GDP数据
路透北京10月28日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅走贬，中间价则再刷新逾六年新低。交易员称，尽管月末客盘实需购汇需依旧求旺盛，但大行在合适点位继续提供美元流动性，加上部分自营盘结汇止损，致市场价显着高于中间价。
他们并指出，上日夜盘时段在岸汇价一度跌至6.7835的逾六年新低，而今日离岸人民币 早盘一度触及6.7984的历史新低，也从侧面反映市场仍相对看空人民币。周五稍晚将公布的美国三季度GDP数据若向好，人民币汇价料进一步承压。
“今天客盘购汇还是很多，一些中资大行一路砸下来，目前守在6.7790附近。”一股份行交易员称。
北京时间11:32，人民币兑美元 即期报6.7792元,上日收报6.7778元，夜盘终报6.781元。今日人民币兑美元中间价 报6.7858元，上日中间价为6.7736元。人民币兑美元即期成交额 为113.44亿美元，上日半日为205.31亿美元。
中国国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松称，汇率波动不影响资本项目可兑换改革进程，未来将审时度势，在建立和完善跨境资本流动的宏观审慎监管框架下，继续深化资本项目外汇管理改革，研究探索跨境资产转让、完善国内外汇贷款管理等，有序推动资本项目可兑换。
全球汇市方面，美元兑日圆周五亚洲早盘持坚，兑多数货币本周将录得涨幅，投资者静候今日稍晚公布的美国第三季国内生产总值(GDP)数据。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9545元, 上日尾盘为6.951元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.789元, 上一交易日尾盘报6.7975元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.7792，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3913、6.449和8.2577。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583