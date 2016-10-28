中国汇市：人民币早盘小跌中间价刷新逾六年新低，大行提供流动性稳定市场

* 人民币早盘小跌，中间价再创六年新低

* 月末实需购汇需求旺盛

* 大行继续提供美元流动性稳定预期

* 市场关注美国三季度GDP数据

路透北京10月28日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅走贬，中间价则再刷新逾六年新低。交易员称，尽管月末客盘实需购汇需依旧求旺盛，但大行在合适点位继续提供美元流动性，加上部分自营盘结汇止损，致市场价显着高于中间价。

他们并指出，上日夜盘时段在岸汇价一度跌至6.7835的逾六年新低，而今日离岸人民币 早盘一度触及6.7984的历史新低，也从侧面反映市场仍相对看空人民币。周五稍晚将公布的美国三季度GDP数据若向好，人民币汇价料进一步承压。

“今天客盘购汇还是很多，一些中资大行一路砸下来，目前守在6.7790附近。”一股份行交易员称。

北京时间11:32，人民币兑美元 即期报6.7792元,上日收报6.7778元，夜盘终报6.781元。今日人民币兑美元中间价 报6.7858元，上日中间价为6.7736元。人民币兑美元即期成交额 为113.44亿美元，上日半日为205.31亿美元。

中国国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松称，汇率波动不影响资本项目可兑换改革进程，未来将审时度势，在建立和完善跨境资本流动的宏观审慎监管框架下，继续深化资本项目外汇管理改革，研究探索跨境资产转让、完善国内外汇贷款管理等，有序推动资本项目可兑换。

全球汇市方面，美元兑日圆周五亚洲早盘持坚，兑多数货币本周将录得涨幅，投资者静候今日稍晚公布的美国第三季国内生产总值(GDP)数据。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9545元, 上日尾盘为6.951元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.789元, 上一交易日尾盘报6.7975元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.7792，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3913、6.449和8.2577。