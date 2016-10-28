《全球汇市》美元兑日圆在三个月高点附近，美国将公布GDP数据

“英国国内生产总值(GDP)高于预期，推高了收益率，而美国公债收益率上涨又推高了 美元，”外汇研究公司Global-info驻东京主管Kaneo Ogino说道。 美元兑瑞典克朗也交投在七年半高位附近，之前瑞典央行表示，再次降息的可能性增 加并准备扩大量化宽松计划。 美元兑克朗最新报9.0572克朗，周四曾攀升至2009年3月以来的最高位9.0890克朗。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0902 1.0894 +0.07 +0.39 1.0860 美元/日圆 105.14 105.28 -0.13 -12.60 120.30 欧元/日圆 114.64 114.71 -0.06 -12.13 130.47 美元/瑞郎 0.9933 0.9931 +0.02 -0.85 1.0018 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -17.38 1.4738 美元/加元 1.3377 1.3385 -0.06 -3.34 1.3839 美元/离岸人民币 6.7888 6.7949 -0.09 +3.36 6.5680 澳元/美元 0.7592 0.7588 +0.05 +4.36 0.7275 新西兰元/美元 0.7141 0.7120 +0.29 +4.63 0.6825 澳元/日圆 79.840 79.870 -0.04 -8.88 87.620 新西兰元/日圆 74.940 74.960 -0.03 -8.59 81.980 英镑/日圆 128.03 128.00 +0.02 -27.76 177.22 澳元/新西兰元 1.0630 1.0650 -0.19 -0.32 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张涛/侯雪苹/李爽/王兴亚/王琛；审校 戴素萍/孙茉莉/艾茂林)