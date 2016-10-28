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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 12:55 BJT

《全球汇市》美元兑日圆在三个月高点附近，美国将公布GDP数据

“英国国内生产总值(GDP)高于预期，推高了收益率，而美国公债收益率上涨又推高了
美元，”外汇研究公司Global-info驻东京主管Kaneo Ogino说道。
     
     美元兑瑞典克朗也交投在七年半高位附近，之前瑞典央行表示，再次降息的可能性增
加并准备扩大量化宽松计划。
    
    美元兑克朗最新报9.0572克朗，周四曾攀升至2009年3月以来的最高位9.0890克朗。   
 
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0902  1.0894  +0.07  +0.39  1.0860
    美元/日圆            105.14  105.28  -0.13 -12.60  120.30
    欧元/日圆         114.64  114.71  -0.06 -12.13  130.47
    美元/瑞郎            0.9933  0.9931  +0.02  -0.85  1.0018
    英镑/美元            1.2176  1.2161  +0.12 -17.38  1.4738
    美元/加元            1.3377  1.3385  -0.06  -3.34  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7888  6.7949  -0.09  +3.36  6.5680
    澳元/美元            0.7592  0.7588  +0.05  +4.36  0.7275
    新西兰元/美元        0.7141  0.7120  +0.29  +4.63  0.6825
    澳元/日圆         79.840  79.870  -0.04  -8.88  87.620
    新西兰元/日圆     74.940  74.960  -0.03  -8.59  81.980
    英镑/日圆         128.03  128.00  +0.02 -27.76  177.22
    澳元/新西兰元     1.0630  1.0650  -0.19  -0.32  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张涛/侯雪苹/李爽/王兴亚/王琛；审校 戴素萍/孙茉莉/艾茂林)

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